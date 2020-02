Vláda zrušila desať úloh uložených ministerke Laššákovej, niektoré sú nesplniteľné z objektívnych príčin

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda na stredajšom rokovaní zrušila desať úloh vyplývajúcich z uznesení vlády SR uložených ministerke kultúry Ľubici Laššákovej ( Smer-SD ). Na základe prehodnotenia týchto úloh totiž vyplynulo, že niektoré úlohy sú v súčasnosti neaktuálne, prípadne sú nesplniteľné z objektívnych príčin. Nelegislatívny materiál na rokovanie vlády predložilo Ministerstvo kultúry SR Medzi zrušené úlohy, ktoré boli uložené ministerke kultúry, patrí napríklad zabezpečenie súčinnosti pri realizácii poskytovania humanitárnej pomoci Slovenskou republikou do zahraničia, či spolupráca s podpredsedom vlády a ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslavom Lajčákom pri posudzovaní príspevku SR do aktivít medzinárodného krízového manažmentu.Takisto sa ruší aj povinnosť ministerky kultúry postupovať v rámci rokovaní v orgánoch Európskej únie v súlade s navrhovaným postupom či zdržať sa konania, ktoré by mohlo vyvolať účinky smerujúce k viazanosti Slovenska Globálnym paktom o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii.