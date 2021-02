Vláde chýba jednota a strieľa si vlastné góly, Hegerovi sa nepáčia provokácie v koalícii

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.2.2021 - Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) si myslí, že tejto vláde chýba jednota. Povedal to počas štvrtkového rokovania kabinetu. Nepáčia sa mu provokácie vyvolávané v rámci koalície. Vláda je podľa neho jedno družstvo, ktoré keď chce vyhrávať, musí spolupracovať.„Keď si niekto strieľa vlastné góly, to sa nedá. Ak by sme mali jednotu vlády, krízu by sme zvládali lepšie,” myslí ši šéf rezortu financií. Na otázku, či nie je čas zvážiť úradnícku vládu, odpovedal, že si to „vôbec nemyslí”.