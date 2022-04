Vladimír Maňka ohlásil kandidatúru na primátora Zvolena, reaguje na spoločenskú požiadavku

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Kandidatúru na kreslo primátora Zvolena ohlásil Vladimír Maňka , ktorý už v minulosti na tomto poste pôsobil. Ako uvádza na sociálnej sieti, dôvodom jeho kandidatúry je vznik širokej spoločenskej požiadavky zo strany občanov, viacerých parlamentných i mimoparlamentných politických strán, osobností, veľkej časti poslancov mestského zastupiteľstva s rôznym politickým tričkom vrátane nezávislých.„Všetci sú presvedčení, že Zvolen sa akosi zasekol a treba ho posunúť,“ uviedol Maňka s tým, že ďalšie informácie ku svojej kandidatúre sľubuje poskytnúť do konca mája na tlačovej konferencii.Vladimír Maňka pôsobil v rokoch 1998 až 2002 ako poslanec Národnej rady SR, v rokoch 1999 až 2005 bol primátorom Zvolena. Od roku 2004 do 2019 bol poslancom Európskeho parlamentu za stranu Smer - sociálna demokracia. Na poste župana Banskobystrického samosprávneho kraja bol od roku 2009 do roku 2013, keď ho vystriedal Marian Kotleba.