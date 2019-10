Vladimír Vůjtek bude opäť trénerom slovenských hokejistov

Na snímke tréner Vladimír Vůjtek na tlačovej konferencii. Foto: TASR/Michal Svítok Na snímke tréner Vladimír Vůjtek na tlačovej konferencii. Foto: TASR/Michal Svítok

predbežné nominácie:

Slovensko:



Brankári: Ján Lašák, Ján Laco, Miroslav Lipovský, Martin Klempa



Obrancovia: Ľubomír Sekeráš, Ľubomír Višňovský, Ivan Droppa, Jaroslav Obšut, Peter Podhradský, Dušan Milo



Útočníci: Miroslav Šatan, Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Róbert Petrovický, Marek Uram, Rastislav Pavlikovský, Ladislav Nagy, Branko Radivojevič, Marcel Hossa, Ľubomír Vaic, Peter Pucher, Peter Bartoš, Martin Cibák, Michal Hreus, Richard Šechný



Tréneri: Vladimír Vůjtek, František Hossa, Ľubomír Pokovič





Švédsko:



Brankári: Magnus Eriksson, Rolf Wanhainen



Obrancovia: Björn Nord, Christian Due-Boje, Greger Artursson, Magnus Svensson, Per Gustafsson, Thomas Rhodin, Tomas Jonsson, Tommy Sjödin



Útočníci: Anders Carlsson, Andreas Johansson, Johan Strömwall, Jonas Höglund, Jonathan Hedström, Magnus Roupé, Michal Nylander, Per-Erik Eklund, Peter Ottosson, Willy Lindström



Tréner: Curt Lundmark

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 18. októbra (TASR) - Vladimír Vůjtek bude trénerom slovenských hokejových veteránov v exhibičnom stretnutí s bývalými reprezentantmi Švédska, ktoré sa odohrá 26. októbra o 17.00 h v košickej Steel aréne. Zápas sa koná aj pri príležitosti 90. výročia organizovaného hokeja na Slovensku.Na ľade sa predstavia držitelia dokopy dvadsiatich zlatých medailí z majstrovstiev sveta. Najmenej reprezentačných štartov v A-mužstve "troch koruniek" má druhý brankár Rolf Wanhainen a aj on stál v bránke v osemnástich dueloch. Švédi pôvodne organizátorom nahlásili súpisku s bývalým kapitánom Ottawy Danielom Alfredssonom, ten sa však predbežne ospravedlnil. "Snažíme sa ešte so švédskou stranou zabezpečiť aj jeho účasť," uviedol organizátor exhibície a manažér slovenskej reprezentácie veteránov Štefan Pjontek.Momentálne najväčšia hviezda švédskeho tímu je Michael Nylander, ktorý odkorčuľoval v NHL 920 stretnutí, v reprezentačnom drese nastúpil 127-krát, je dvojnásobný majster sveta, trikrát na šampionát získal striebro i bronz. Cez 500 stretnutí v NHL majú odohraných aj útočníci Willy Lindström, ktorý bol kedysi aj hviezda konkurenčnej WHA, Per-Erik Eklund, Jonas Höglund a obranca Tomas Jonsson.V slovenskom drese sa predstavia aj majstri sveta z Göteborgu 2002. V bránke by sa mal objaviť Ján Lašák, v obrane budú naskakovať Ľubomír Višňovský s Dušanom Milom a v útoku sa objavia Miroslav Šatan, Jozef Stümpel, Žigmund Pálffy, Marek Uram, Rastislav Pavlikovský, Ladislav Nagy a Peter Pucher. Šatan so Stümpelom a Pálffym môžu vytvoriť funkcionársky zväzový útok, keďže bývalý reprezentačný kapitán je prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), jeho dvaja kolegovia sú členovia výkonného výboru SZĽH. Košickí fanúšikovia opäť uvidia v akcii Ladislava Nagya či Petra Bartoša. Úspechy v drese "oceliarov" zbieral aj Richard Šechný, ten si v tomto zápase neoblečie svoje tradičné číslo 24, ktoré bude patriť Žigmundovi Pálffymu. Šechný bude hrať s číslom 23. "Na stretnutie sme pozvali aj ďalšie veľké osobnosti predovšetkým košického hokeja. Čestné buly vhodí Vincent Lukáč, v hľadisku by mali byť aj Ján Selvek, Bedřich Brunclík, Ján Faith, Igor Liba, Milan Staš. Okrem nich sme pozvánku poslali aj bývalému prezidentovi Rudolfovi Schusterovi či niekdajšiemu trénerovi futbalovej reprezentácie Jánovi Kozákovi," dodal Pjontek.Osobnosti sa zídu aj na striedačkách. Slovenský tím povedú Vladimír Vůjtek, František Hossa a Ľubomír Pokovič. Vůjtek je zatiaľ posledný tréner, ktorý Slovensko priviedol k medaile z majstrovstiev sveta i postupu do štvrťfinále šampionátu. Na reprezentačnej striedačke pôsobil v rokoch 2011 až 2015. Švédov bude koučovať Curt Lundmark. Jeho tímy získali na svetových šampionátoch dokopy päť medailí – dve zlaté, dve strieborné a jednu bronzovú. Lundmark je jeden z najúspešnejších koučov v histórii švédskeho hokeja. Ako hlavný kouč bol aj pri zlate na olympijskom turnaji v Lillehammeri 1994.