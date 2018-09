Vladivostocké fórum je zamerané na rozvoj Ďalekého východu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Vladivostok/Moskva 16. septembra (TASR) - Vo Vladivostoku sa tento týždeň uskutočnilo štvrté Východné ekonomické fórum. Zúčastnilo sa na ňom takmer 2000 hostí zo 60 krajín. Medzi nimi boli popri hostiteľovi, ruskom prezidentovi Vladimirovi Putinovi aj čínsky prezident Si Ťin-pching, juhokórejský prezident Mun Če-in, mongolský prezident Chaltmágín Battulga, japonský premiér Šinzó Abe, významní predstavitelia Indie a ďalších štátov Ázie, podnikatelia, finančníci, ekonómovia a politickí analytici.Počas štyroch pracovných dní sa v metropole ruského Ďalekého východu podpísalo 175 dohôd. Ich realizácia by mala stáť takmer tri bilióny RUB (3,78 miliardy eur).Kremeľ organizuje fórum ako príležitosť na získanie investorov do tohto nesmierne bohatého regiónu a na posilnenie hospodárskych vzťahov s hospodársky silnými krajinami Ďalekého východu a juhovýchodnej Ázie. Výsledky predchádzajúcich troch ročníkov fóra sa už prejavujú. Pri Vladivostoku v meste Bolšoj Kameň sa budujú veľké lodenice Zvezda. V dokončených halách sa už pracuje na prvom ruskom tankeri triedy Aframax. Nimi Rusi rozšíria svoju flotilu plavidiel, ktoré sa doteraz stavali hlavne v Kórejskej republike, Číne a iných krajinách.Lodenice Zvezda dostali objednávky na 26 rôznych typov plavidiel. Medzi nimi sú aj tankery – ľadoborce, tankery na prepravu skvapalneného zemného plynu a ropy.Lodenice sa stanú unikátne aj tým, že budú mať suchý dok dlhý 500 metrov a najvýkonnejší žeriav typ Goliáš. Zdvihne náklad do hmotnosti 1200 ton. Lodenice budú mať vo výrobnom programe stavbu stredne veľkých a veľkých osobných lodí.V oblasti Vladivostoku vznikajú územia prednostného rozvoja, ktoré majú skratku TOR. Založených je ich už 18. Investori dostanú daňové úľavy na 20 rokov v hodnote 300 miliárd RUB. Rusi očakávajú, že investori založia asi 300 spoločností, v ktorých vzniknú desaťtisíce pracovných miest nielen v priemysle, ale aj v poľnohospodárstve a lesníctve.Na fóre sa podľa informácií 1. kanálu Ruskej televízie zúčastnil aj čínsky podnikateľ Jack Ma, zakladateľ internetového gigantu Alibaba. S ruskými IT spoločnosťami a Ruským fondom priamych zahraničných investícií podpísal prvé dohody, ďalšie k nim pribudnú v roku 2019. Ma chce v Rusku investovať miliardy dolárov do rozvoja internetového obchodu a logistiky s ním spojenej. Pre Rusov je dôležité, že novú štruktúru budú mať pod svojou kontrolou.Čínsky prezident sa na fóre vo Vladivostoku zúčastnil prvýkrát. Analytici jeho tohtoročnú účasť na ňom dávajú do súvislosti so zostrujúcou sa obchodnou vojnou so Spojenými štátmi.(1 EUR = 79,2016 RUB)