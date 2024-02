Vládna koalícia bude ochotná vyhovieť návrhu prezidentky v súvislosti s premlčacími lehotami, vyhlásil Fico (video)

Vláda si plní svoje sľuby

Emotívne divadlo opozície

13.2.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia bude ochotná vyhovieť návrhu prezidentky Zuzany Čaputovej v súvislosti s premlčacími lehotami v Trestnom zákone, ak bude novelu vetovať.Uviedol to premiér Robert Fico Smer-SD ), ktorý vyzval prezidentku, aby pri vrátení novely do Národnej rady SR ako jednu z pripomienok navrhla aj 20-ročnú premlčaciu lehotu pri trestných činoch proti životu a zdraviu, trestných činoch proti slobode a ľudskej dôstojnosti a trestných činoch proti rodine a mládeži.Ako Fico uviedol, vládna koalícia sa týmto návrhom bude zaoberať a je mu v takomto rozsahu ochotná vyhovieť, a to aj napriek tomu, že sú presvedčení o správnosti svojho návrhu. Premiér pripomenul, že vláda si plní svoje sľuby a pristupuje teda k zrušeniu Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) „ÚŠP zodpovedá za masívne porušovanie ľudských práv a zneužívanie trestného práva na politické účely v rokoch 2020 až 2023," vyhlásil premiér a súčasne vyjadril svoje prekvapenie, že sa opoziční poslanci na záver diskusie v parlamente sústredili na odborný problém dĺžky premlčacej lehoty pri trestnom čine znásilnenia.„Premlčacia lehota pri tomto trestnom čine bola v rokoch 1961 až 2005 desať rokov. V roku 2005 ju vláda Mikuláša Dzurindu a ministra spravodlivosti Daniela Lipšica zdvihla na 20 rokov. Tak, ako sme sa rozhodli zmierniť niektoré drakonické trestné sadzby zavedené v roku 2005, za odborne správne sme považovali vrátiť naspäť aj premlčaciu lehotu pri znásilnení na 10 rokov, aby motivovala ženy, obete sexuálneho násilia, oznamovať tieto zločiny v čase, keď je ich možné vyšetriť, pretože po desiatich rokoch je to prakticky nemožné," vysvetlil Fico.Opozícia podľa premiéra nemala dostatok argumentov, tak spustila emotívne divadlo. „Extrémne farizejské, pretože počas dlhých týždňov rozpravy k Trestnému zákonu nepodala ani jeden pozmeňujúci návrh, ktorý by sa týkal dĺžky premlčacích lehôt. Sme odborne presvedčení, že je správne skrátiť túto premlčaciu dobu na 10 respektíve 15 rokov," uviedol Fico s tým, že ak má byť však táto téma zneužívaná opozíciou a médiami, či na neodôvodnené útoky na vládu a poslancov parlamentu, je vládna koalícia ochotná vyhovieť návrhu prezidentky