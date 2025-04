Vládna koalícia chce uznesením upraviť verejné zhromaždenia, Gašpar varuje pred ich politickým zneužívaním

Gašpar: Nie je to ruský zákon, ide o európske pravidlá

Hlas-SD ešte zváži svoju podporu vládnemu návrhu

3.4.2025 (SITA.sk) - Poslanci vládnej koalície predkladajú do parlamentu uznesenie, ktoré sa má týkať verejných zhromaždení. Na tlačovej besede to avizoval podpredseda Národnej rady (NR) SR Smer-SD ).„NR SR so znepokojením sleduje zneužívanie demokratických inštitútov, ako je právo sa verejne zhromažďovať na úzko politické a súkromné záujmy, pán Šimečka,“ povedal Gašpar. Dodal, že parlament dôrazne odmieta, že by sa na jej pôde prerokúval akýkoľvek „ruský zákon o mimovládnych organizáciách“.Ako ďalej Gašpar uviedol, NR SR pripomína, že táto zákonná iniciatíva, ktorá je zneužívaná na zvolávanie občianskych protestov, nemá žiaden základ v zákonoch, aké sú napríklad v USA, kde sa používa vo vzťahu k mimovládkam venujúcim sa politike pojem zahraničný agent.Na margo priprav zákona o mimovládnych organizáciách Gašpar zdôraznil, že nejde o žiadny ruský zákon, a že bol pripravovaný v súlade s európskymi pravidlami a jeho cieľom je stransparentniť financovanie a činnosť mimovládnych organizácií.„Odsudzujeme, že organizátori protivládnych mítingov pod názvom Nie ruskému zákonu, sledujú len jediný cieľ - ochranu súkromných finančných záujmov viacerých verejne činných opozičných osôb a ich rodín,“ doplnil. Občanom odkázal, že sú klamaní a za protestmi je ukrytá snaha zabrániť, aby sa dozvedeli, kto z tých peňazí žije, kto organizuje občianske zhromaždenia a koľko prostriedkov na ne bolo vynaložených.S návrhom zákona súhlasila na svojom ostatnom rokovaní aj vláda SR. Vedúci úradu vlády Juraj Gedra k príprave zákona doplnil, že poslanecký klub strany Hlas-SD by mal ešte prísť so svojím návrhom. Ten plánujú preskúmať a rozhodnúť sa, ako k tomuto návrhu pristúpia. Gerda ale akcentoval, že na návrhu zákona je medzi poslaneckými klubmi koaličných strán zhoda.