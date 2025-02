Vládna koalícia hrubo pošliapava odkaz Jána a Martiny, tvrdí SaS a hovorí o opätovnom ohrození právneho štátu – FOTO

Memento pre celú krajinu

Nesmieme na nich nikdy zabudnúť

Kritika súčasnej vlády

21.2.2025 (SITA.sk) - Vládna koalícia hrubo pošliapava odkaz Jána Kuciaka Martiny Kušnírovej . Vyhlásila to strana Sloboda a Solidarita (SaS) . Ako pripomenula, v piatok si Slovensko pripomína sedem rokov od vraždy investigatívneho novinára Kuciaka a jeho snúbenice.„Bola to tragédia, ktorá odhalila prepojenia mafie s najvyššími politickými kruhmi a vyvolala v spoločnosti volanie po spravodlivosti a systémových zmenách," uviedla SaS a upozornila, že aj napriek očakávaniam Slovensko v boji proti korupcii a za právny štát zaostáva.„Navyše, opäť sme svedkami polarizácie spoločnosti a verbálnych útokov politikov na novinárov," zdôraznila strana.Predseda SaS Branislav Gröhling uviedol, že vražda Kuciaka a Kušnírovej bola mementom pre celú krajinu.„No dnes po siedmich rokoch vidíme, že spravodlivosť stále nebola naplnená. Objednávateľ vraždy nie je odsúdený a právny štát je opäť ohrozený. Ohrozujú ho priamo tí, ktorí vládli, keď sa ohavná vražda udiala. Aj dnes sa opakujú útoky na novinárov a šíri sa nenávisť práve z úst rovnakých predstaviteľov ako vtedy. Ak sa ako spoločnosť nespojíme, zlo zvíťazí," vyhlásil Gröhling.SaS pripomenula, že dodnes nie je známy objednávateľ vraždy a justícia musí čo v najkratšom čase doniesť zrozumiteľné odpovede.Bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíkova (SaS) je názoru, že nedôveru v štát spôsobila novela Trestného zákona, zrušenie Národnej kriminálnej agentúry Úradu špeciálnej prokuratúry, ktoré účinne bojovali proti korupcii a mafii.„Táto vláda svojimi krokmi vytvára zo Slovenska raj pre korupciu a vysmieva sa čestným policajtom, prokurátorom, ale aj sudcom do tváre, ktorí sa oddali boju za spravodlivosť. Táto vláda tak hrubo pošliapala krvavý odkaz Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Nová vláda bude mať pred sebou zásadnú výzvu, ako vrátiť ľuďom vieru, že sa oplatí žiť čestne, a že ich štát dokáže ochrániť. Tento trend vieme zvrátiť," dodala Kolíková. Podpredseda SaS a poslanec Marián Viskupič zdôraznil, že sa na Jána a Martinu nesmie nikdy zabudnúť.„Ich pamiatka nás zaväzuje bojovať za bezpečnosť novinárov a spravodlivú spoločnosť. Bezpečnosť novinárov, ochrana právneho štátu a boj proti korupcii musia byť pre Slovensko prioritou. Každý krok, ktorý oslabuje tieto piliere, nás vracia späť k temným kapitolám našej histórie," doplnil Viskupič.Poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že Jána a Martinu zabili za ich odvahu bojovať za spravodlivé a bezpečné Slovensko.„Za krajinu, kde zločinci nemajú vplyv na štát a korupcia nezostáva bez trestu. Ich vražda bola tragickým dôkazom toho, ako hlboko mafia prerástla do štruktúr moci," vyhlásila Remišová, podľa ktorej je smutnou realitou, že sú ľudia na Slovensku opäť svedkami rozvratu spravodlivosti a návratu ochrany zločincov.„Sledujeme, ako táto vláda podkopáva právny štát a prijíma hanebné zmeny v Trestnom zákone, ktorých jediným cieľom je oslobodiť skorumpovaných politikov a ich kumpánov. Spravodlivosť sa znova stáva rukojemníkom tých, ktorí by sa jej mali zodpovedať," dodala poslankyňa, ktorá sa v piatok zúčastní na spomienkovom stretnutí v Skalici, kde sa pripomenie pamiatku Jána a Martiny.