Vládna koalícia nemá úprimný záujem riešiť napätú situáciu na Slovensku, uviedlo hnutie Slovensko (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

19.5.2024 (SITA.sk) - Vládna koalícia držaním Matúša Šutaja Eštoka vo funkcii ministra vnútra, neutíchajúcimi útokmi, nestiahnutím zákona o RTVS a nakoniec aj zrušením účasti za okrúhlym stolom u prezidentky dokazuje, že nemá úprimný záujem riešiť napätú situáciu na Slovensku. Uviedlo to hnutie Slovensko v tlačovej správe, ktorú zaslal hovorca hnutia Matúš Bystriansky „Predstavitelia strany Hlas-SD verejne zvolávajú okrúhly stôl, ale v tom istom čase tajne, mimo zraku verejnosti, ponúkli minulý týždeň opozícii ‚dohodu‘, že v prípade, ak opozícia bez akýchkoľvek protestov bude akceptovať zmenu zákona o RTVS, vládna koalícia ‚nateraz‘ nepristúpi k iným zmenám zákonov so snahou zaviesť na Slovensku totalitné praktiky po vzore Ruska. Pre hnutie Slovensko je akékoľvek takéto kupčenie s vládnou mocou o pilieroch demokracie, zásadne neprijateľné," uviedlo hnutie.„Je zrejmé, že vládna koalícia sa dohodla, že zneužijú útok na premiéra na zavedenie praktík, o ktorých dlho snívajú. Budú naďalej bezcharakterne útočiť, vyvolávať nenávisť a odmietať akékoľvek snahy o ukľudnenie situácie. Vedia totiž, že len v napätej atmosfére budú vedieť nasilu presadiť zmeny v príkrom rozpore s demokratickými pravidlami a morálkou. Na sociálnych sieťach šíria nenávisť a huckajú ľudí, čím pokračujú presne v rovnakých praktikách, ktorými za posledné roky vybičovali atmosféru medzi ľuďmi do súčasného emočne mimoriadne napätého stavu," tlmočil hovorca stanovisko hnutia.Avizované stretnutie zvoleného prezidenta Petra Pellegriniho a úradujúcej prezidentky Zuzany Čaputovej s predstaviteľmi politických subjektov sa pôvodne malo uskutočniť v utorok 21. mája.