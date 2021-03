Vládna kríza bola podľa Mesežnikova zbytočne dlhá a nemá žiadnych víťazov, iba porazeného

Vládna kríza bola zbytočne dlhá

Správanie Matoviča sa nezmení

29.3.2021 (Webnoviny.sk) - Pod vedením Eduarda Hegera OĽaNO ) by vo vláde nemalo dochádzať k takému množstvu konfliktov ako vo vláde Igora Matoviča (OĽaNO).Pre agentúru SITA to povedal politológ a prezident Inštitútu pre verejné otázky Grigorij Mesežnikov . Reagoval tak na nedeľné vyhlásenie predsedu vlády, ktorý oznámil, že z premiérskeho postu odstúpi a vymení si miesto s ministrom financií Hegerom.Podľa politológa však Matovičov krok nie je gestom štátnika, ale činom, ku ktorému ho donútili okolnosti. Situáciu vníma tak, že strany Sloboda a solidarita (SaS) Za ľudí stratili voči Matovičovi dôveru.Vládna kríza bola podľa neho zbytočne dlhá a nemá žiadnych „víťazov“, iba „porazeného“, ktorým je odstupujúci premiér.Mesežnikov považuje Matovičovu demisiu za logický krok, pretože štýl jeho vládnutia bol akousi „hrou“, pri ktorej sa predseda vlády snažil za každú cenu dosiahnuť „svoju pravdu“. Vládnuť s takým premiérom podľa jeho názoru nie je možné.Politológ preto neočakáva, že so zmenou postu nastane aj zmena v Matovičovom správaní.„Vzťahy medzi jednotlivými vládnymi stranami nebudú konfliktnejšie než boli doteraz, ale vzťahy medzi jednotlivými predstaviteľmi podľa mňa konfliktné zostanú. Zmenia sa však ich väzby, pretože Matovič bol v minulosti v nadradenom vzťahu voči Sulíkovi. Teraz bude ich postavenie rovnocenné. Očakávať môžeme všeličo, ale neočakávam žiaden väčší konflikt medzi Sulíkom a Hegerom,“ ozrejmil Mesežnikov.Dôležitou otázkou podľa jeho slov bude, ako sa Heger vysporiada s premiérskym postom a zároveň s lojalitou voči Igorovi Matovičovi. Politológ dodal, že vláda Eduarda Hegera bude pravdepodobne viac racionálnou a menej emocionálnou.