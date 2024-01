Vládna novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti výrazne škodí, upozorňuje Transparency

Nepoužiteľný inštitút

Úrad vznikol za Pellegriniho

6.1.2024 (SITA.sk) - Predložená vládna novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti výrazne škodí.Myslí si to nezisková organizácia Transparency International Slovensko (TIS) , ktorá za veľký problém označila snahu legislatívne odňať už udelenú ochranu.Za kritickú organizácia vníma aj snahu vlády Roberta Fica Smer-SD ) zúžiť ochranu až do takej miery, že pôjde o prakticky nepoužiteľný inštitút.Z ochrany majú byť zároveň vyňatí príslušníci policajného zboru, čo podľa TIS indikuje účelové využitie novelizácie. Znepokojenie so zmenou vyjadril aj generálny prokurátor Maroš Žilinka , ktorý ju vyhodnotil ako protiústavnú.Pod ochranou Úradu na ochranu oznamovateľov sú aktuálne aj vyšetrovatelia okolo Jána Čurillu „Dôvodom boli informácie vyšetrovateľov o trestnej činnosti namierenej voči nim, ktoré sami pre konflikt záujmov preverovať nemohli. Tento faktický stav narazil na politické postoje súčasnej vládnej garnitúry, ktorá sa behom pár dní s policajtmi porátala postavením vyšetrovateľov mimo služby,“ priblížila TIS na sociálnej sieti.Podľa vládou predloženého materiálu spôsobuje aktuálne znenie zákona „pretrvávajúce problémy spojené s nadmerným využívaním, respektíve zneužívaním inštitútu chráneného oznamovateľa“.Podľa organizácie zatiaľ vyzerá prístup vládneho kabinetu v praxi tak, že v kritických prípadoch obišli zákonnú povinnosť. Tou bolo obrátiť sa na Úrad na ochranu oznamovateľov.Úrad pritom vznikol v roku 2018, keď bol premiérom aktuálny predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD).„Hoci by sa v zákone dalo nepochybne ešte čo to vylepšiť, takýto prístup, žiaľ, o zodpovednej snahe s prihliadaním na verejný záujem, nevypovedá,“ uzavrela TIS.