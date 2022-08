Vládna štvorka sa zaoberá vlastnými problémami a zanedbáva vládnutie, Majerský varuje pred tvrdými dopadmi a obrovským zlyhaním

Dva

mesiace

sa

vládna

Krajina sa rúti do krízy

Príliš veľká obeta

27.8.2022 (Webnoviny.sk) -štvorka zaoberá vlastnými problémami a zanedbáva to podstatné – vládnutie. Uvádza sa to v reakcii Kresťanskodemokratického hnutia na výsledky piatkového rokovania koaličných partnerov.„K výsledkom piatkového rokovania koalície môžem len skonštatovať, že ak situácia dopadne tak, ako to lídri strán komunikovali, pôjde o obrovské zlyhanie s tvrdými dopadmi na krajinu,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský s tým, že si chce počkať do stredy, teda do definitívneho ukončenia tejto „telenovely“, a potom sa k situácii vyjadrí so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou.Premiér si podľa strany Aliancia namiesto Slovenska vybral svoje hnutie. „Krajina sa rúti do krízy nevídaných rozmerov a Slovensko sa o päť dní ocitne bez ministrov na kľúčových rezortoch,“ uvádza sa v tlačovej správe Aliancie.Nový školský rok podľa predsedu republikovej rady Lászlóa Sólymosa otvoríme bez ministra školstva, ale Aliancii nie je jedno, kto počas energetickej krízy obsadí post ministra hospodárstva, a kto nás bude reprezentovať v čase, keď sa náš východný sused zmieta vo vojne.„Taktiež je veľkou záhadou, ako bude tento koaličný trojlístok vládnuť v menšine, keď jej chýba cit pre kompromis a zodpovednosť za tých, ktorí ich pred dvoma rokmi volili. Ak by v záujme udržania pri živote minikoalície museli paktovať s fašistami, čím by ich vlastne rehabilitovali, bola by to príliš veľká obeta za jednu nefungujúcu koalíciu,“ dodal Sólymos, pre ktorého by bolo jedinou útechou, keby nás aktéri vládnej krízy prestali zaťažovať tým, kto komu a čo povedal.Požiadavka odchodu ministra financií Igora Matoviča z vlády nebola splnená, strana Sloboda a Solidarita (SaS) tak definitívne odíde z koalície aj vlády. Po stretnutí so zástupcami koaličných strán to v piatok podvečer povedal predseda strany Richard Sulík . Ako uviedol, na budúci týždeň v stredu tak štyria ministri za SaS podajú demisiu. Takisto sa podľa neho koalícia vzdá 20 hlasov v parlamente.