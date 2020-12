Vládne lietadlá v predošlom roku nalietali tisícštyristo hodín. Kto ich využíval najviac?

Lety schvaľuje minister vnútra

Jedlá a nápoje platí každý

16.12.2020 - V roku 2019 nalietali lietadlá Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR 1 400 letových hodín, z ktorých približne 840 nebolo pre potreby ústavných činiteľov SR alebo rezortu vnútra.Uvádza sa to v Informácii o využívaní služieb Leteckého útvaru MV SR, ktorú v stredu kabinet vzal na vedomie.Z dostupných dát podľa rezortu vyplýva, že útvar vykonáva približne 40 percent letov na lietadlách pre najvyšších predstaviteľov štátu a pre potreby ministerstva vnútra. Ostatných 60 percent letov vykonáva pre iných oprávnených užívateľov.Dokument pripomína, že prezident, šéf parlamentu a predseda vlády môžu letku využívať bez obmedzenia, na vyžiadanie, bez schválenia ministrom vnútra a bezodplatne.Ostatné osoby sú podľa dokumentu oprávnené využívať služby leteckého útvaru výhradne po schválení letu ministrom vnútra a za úhradu priamych prevádzkových nákladov.„Jedlá a nápoje počas leteckej prepravy sa re-fakturujú každej prepravovanej osobe v plnej výške, a to aj v prípade najvyšších predstaviteľov štátu," uvádza sa v materiáli.Dokument tiež konštatuje, že na zachovanie kvality a bezpečnosti prevádzky sa odhaduje minimálny ročný nálet na úrovni 600 letových hodín pre lietadlá a 600 letových hodín pre vrtuľníky.To predstavuje náklady vo výške 9 885 780 eur, do ktorých nie sú započítané mzdy.