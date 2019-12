Vládne opatrenia v kultúre pobúrili opozíciu aj starostu Budapešti

Gergely Karácsony, archívna snímka. Foto: TASR/DUNA/MTI/Zoltan Balogh Foto: TASR/DUNA/MTI/Zoltan Balogh

Budapešť 11. decembra (TASR) - Vládnu novelu balíka zákonov o kultúre, ktorú dnes schválil hlasmi poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP maďarský parlament, spoločne odsúdili opozičné strany na tlačovej konferencii v Budapešti. Informovala o tom rozhlasová stanica Klubrádió.Bývalý minister kultúry a poslanec Maďarskej socialistickej strany (MSZP) István Hiller povedal, že je poburujúca skutočnosť, že návrh novely bol prerokovaný a schválený v priebehu iba necelých 50 hodín.povedal Hiller.Podľa slov hovorcu parlamentnej frakcie Demokratickej koalície (DK) Zsolta Grécziho premiér Viktor Orbán vyhlásil kultúrnu vojnu, ktorú ale aj prehrá. Oznámil, že DK poskytne všetku pomoc kultúrnym inštitúciám, ktoré sa dostanú do problémov, súčasne vyzval k zomknutiu v odpore proti zmenám.Nový starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorého do októbrových komunálnych volieb nominovala spoločne opozičná ľavica, povedal, žeČlenka Nezávislého združenia hercov (FEMSZ) Anna Lengyelová podotkla, že vláda síce trochu zmiernila pôvodný návrh, avšak kedykoľvek môže presadiť do zákona svoje pôvodné predstavy.dodala Lengyelová.Novelou sa mení systém financovania divadiel, zriaďuje sa Národná kultúrna rada a boli vymenované kultúrne inštitúcie strategického významu. Vláda prevzala kontrolu aj nad divadlami, ktoré prevádzkuje samospráva.Najväčší odpor opozície i časti kultúrnej verejnosti vyvoláva skutočnosť, že štát podporí iba tie divadlá, v ktorých získa dostatočnú kontrolu.Zámerom poslancov vládneho bloku Fidesz-KDNP je uzatvoriť dlhodobú finančnú dohodu so strategickými kultúrnymi zariadeniami. Podľa nich rastúca podpora kultúry zo štátneho rozpočtu umožňuje, aby najdôležitejšie kultúrne inštitúcie mohli dlhodobo a vyvážene plánovať svoju budúcnosť, preto je logické, aby s nimi kabinet uzatvoril päťročnú zmluvu.Predkladatelia novely tvrdili, že nové zákonné podmienky vytvárajú jasné pravidlá, ktoré jednoznačne zaručujú nedotknuteľnosť umeleckej slobody.