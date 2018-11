Vládne sily nariadili zastaviť ofenzívu proti povstalcom v Hudajde

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hudajda 14. novembra (TASR) - Jemenské vládne sily nariadili v stredu zastaviť ofenzívu proti šiitským povstalcom v prístavnom meste Hudajda ležiacom na západe krajiny. Stalo sa tak v čase, keď Spojené arabské emiráty (SAE), ktoré sú súčasťou koalície vedenej Saudskou Arábiou, podporili plánované mierové rozhovory pod vedením OSN, ktoré sa vo Švédsku uskutočnia do konca tohto roka. Informovala o tom agentúra AFP.Traja armádni predstavitelia uviedli, že sily podporujúce jemenskú vládu dostali rozkaz, aby až do odvolania zastavili útok voči povstalcom nazývaným húsíovia, ktorých podporuje Irán. K obnoveniu bojových operácií by však podľa nich došlo v prípade, ak by povstalci zaútočili.Minister zahraničných vecí SAE Anwar Gargáš medzitým uviedol, že jeho krajina vítaa bojujúce frakcie vyzval, aby tieto diplomatické snahy využili.OSN sa snaží, aby sa mierové rozhovory vo Švédsku konali do konca tohto roka; táto škandinávska krajina uviedla, že je na ich usporiadanie pripravená.K zastaveniu ofenzívy v Hudajde došlo po tom, ako ju vládne sily a koalícia vedená Saudskou Arábiou údajne pozastavili. Po 12 dňoch bojoch Hudajda "utíchla" a jej prístav "fungoval", tvítoval Gargáš.Podľa predstaviteľov miestnych nemocníc pri utorkovom nálete koalície vedenej Saudskou Arábiou zahynulo v Hudajde najmenej sedem civilistov.Hudajda je dôležitým prístavom, kadiaľ prúdi do Jemenu humanitárna pomoc. Pod kontrolou šiitských húsíov, ktorí obsadili aj hlavné mesto Saná a ďalšie časti Jemenu, je od roku 2014. Ich postup donútil v roku 2015 Saudskú Arábiu a ďalšie sunnitské spojenecké krajiny začať letecké útoky, aby sa povstalci nedostali do Adenu - dočasného sídla jemenskej vlády podporovanej Saudskou Arábiou.