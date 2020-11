Vládne špičky na ITAPA prezradia, ako využijú miliardy z „korona fondu“

Kríza spojená so šírením ochorenia COVID-19 naplno odhalila naše slabiny. Ukázala sa však ako príležitosť pre Slovensko. Dnes tak stojíme pred najväčšími reformami za posledné desaťročia.



HISTORICKY NAJVÄČŠÍ BALÍK FINANCIÍ NA REFORMY

NOVÝ VIETOR PRE SLOVENSKÚ DIGITALIZÁCIU

KYBERNETICKÉ HROZBY A HOAXY

26.11.2020 (Webnoviny.sk) -COVID-19 – ochorenie, ktoré spustilo lavínu oslabovania najsilnejších ekonomík sveta, avšak ruka v ruke ukázalo aj nutnosť reforiem. Dnes tak stojíme pred otázkou, čo treba urobiť, aby sa Slovensko opäť postavilo na nohy. V reštarte majú európskym krajinám pomôcť financie z Bruselu, pričom pre našu krajinu je vyčlenených sedem miliárd eur. Je to historicky najväčší balík peňazí, ktorý nám má poslúžiť na nádych ekonomiky.Ako chce súčasná vláda nastaviť jeho čerpanie v rámci Plánu obnovy?vidí najväčší potenciál v podpore vzdelania a talentov. "Stagnácia uplynulých rokov prešla do stavu, že sa od vyspelých európskych krajín vzďaľujeme. No máme tu obrovský ľudský kapitál, ktorého časť sme stratili odchodom do zahraničia. Teraz prišiel čas na zmeny," myslí si Heger, ktorý chce financie z Plánu obnovy využiť na reformu digitalizácie, zdravia, vedy a inovácií, vzdelávania, zelenej ekonomiky či verejnej správy. Podľa neho sú to všetko témy, ktoré zostali stáť na mŕtvom bode. Aká je však jeho konkrétna predstava? O reformnom pláne prídeporozprávať do úvodnej časti jesenného kongresupod názvom Inovatívne Slovensko: from Zero to Hero? spolu so svojím kolegom,. Ten tvrdí, že štát by mal podporiť technologický skok, na ktorý sa pripravuje slovenský priemysel. "Naša krajina patrí medzi najpriemyselnejšie krajiny Európy. Je nevyhnutné, aby podniky v záujme zachovania konkurencieschopnosti reagovali na zmeny v tejto oblasti a nebáli sa digitalizácie, robotizácie a inovatívnych riešení," myslí si. Technologický skok, na ktorý sa priemysel pripravuje, je však podľa neho potrebné podporiť aj zo strany štátu. Ako? Viac povie na kongreseuž 7. decembra.O tom, či sa ministri vydávajú v Pláne obnovy správnou cestou, bude vôbec prvýkrát pred slovenským publikom diskutovať aj. Ide skutočne o mimoriadnu spíkerku, keďže práve ona je. Aká je predstava Bruselu o reformách krajín? Čo povie na plány Slovenska – ocení ich, alebo, práve naopak?Je pomoc z Európskeho fondu obnovy prekliatie či požehnanie? Svoju ideu, či je efektívne reštartovať podlomenú ekonomiku práve týmto spôsobom, predstaví reformátor. O tom, čo by mohla vláda Igora Matoviča v tomto smere urobiť, budú protagonisti úvodnej časti ITAPA debatovať v následnej diskusii - v pondelok hneď v prvom paneli kongresu: Inovatívne Slovensko: From Zero to Hero? Vlastný Plán obnovy má aj. Týka sa troch hlavných pilierov – okrem digitalizácie, na ktorú kladie najväčší dôraz, hovorí o reforme vzdelávania a súdnictva. Zároveň zdôraznila fakt, že Slovensko sa po pandémii koronavírusu musí zamerať na technologické zmeny a znalostnú ekonomiku. Vicepremiérka predstaví konkrétne piliere, na ktorých má stáť jej sľubovaná kompletná zmena digitalizácie štátu - už v utorok 8. decembra – v úvodnom paneli druhého dňa kongresu ITAPA - Budovanie digitálneho štátu . Na ktorom mieste v rebríčku digitálnej konkurencieschopnosti krajín Európskej únie by sme sa mohli umiestniť najbližšie? Budeme stále takmer na chvoste, alebo je to tak, že koronakríza dramaticky urýchli zmeny, na ktoré sme čakali desať rokov?"Slovensko zaviedlo veľa dôležitých prvkov, no je tu otázka, ktorá visí vo vzduchu: prečo sa neposuniete rýchlejšie?," to sa pýtaIde o. Aplikoval doň tie najdôležitejšie prvky, vďaka ktorým je dnes Estónsko prezývané digitálnym národom. Taavi Kotka radil slovenskej vláde v tejto oblasti už pred tromi rokmi preto sú jeho otázky na mieste. Vo svojej prezentácii v paneli spolu s našou digitálnou líderkou Veronikou Remišovou prezradí aj to, prečo v oblasti digitalizácie stagnuje najmä západný svet, ako i to, čo brzdí krajiny v digitálnych inováciách. Tie napríklad výrazne absentujú aj v oblasti zdravia. Kým koronakríza na jednej strane odhalila nedostatky slovenského zdravotníctva, na druhej strane do popredia vyzdvihla superinovatívne domáce IT firmy. Navystúpia predstavitelia najkvalitnejších a najmodernejších nemocníc na Slovensku, ktorí povedia, že dátové zdravotníctvo je možné rozvíjať aj v našich podmienkach. Zároveň sa budete mať možnosť zoznámiť s príbehmi domácich podnikateľov, ktorí vyvíjajú produkty na svetovej úrovni, ako napríklad aplikáciu slúžiacu ako domáci terapeut pri obrne lícového nervu či zariadenie na automatické meranie teploty a detekciu (ne)nasadeného rúška. Riešenia pre zdravotníctvo sa budú prelínať celým prvým dňom prvého dňa kongresu 7. decembra. "Nová 5G sieť bude ovládať ľudí, je zodpovedná za šírenie ochorenia COVID-19 a jej žiarenie spôsobuje rakovinu." Podobné informácie, ktoré kolujú v online priestore už dlhšie, dokonca na Slovensku vyústili aj do masívnejších protestov proti vybudovaniu 5G sietí. Aj napriek tomu, že ich polícia označila za HOAXY, množstvo ľudí ich berie vážne aj naďalej. Bez 5G sietí však priemysel bude rokmi výrazne zastaraný. Preto, ak chceme naozaj inteligentnú dopravu, automatizovaný priemysel či kvalitnejšie zdravotníctvo postavené na dátach, bez vývoja najmodernejších sietí to rozhodne nepôjde. Ako chce verejnosť presvedčiťa ďalší odborníci? K tomu bude na kongresevenovaný samostatný blok: Vysokorýchlostná konektivita pre rozvoj priemyslu a spoločnosti 7. decembra v poobedných hodinách. Pre hoaxy rôzneho typu je akákoľvek kríza živnou pôdou. Napríklad aj aktuálna koronakríza so sebou priniesla množstvo dezinformácií, ktoré sa týkali napríklad čipovania obyvateľstva. "Je dôležité, aby sme viedli diskusiu o výzvach a hrozbách, ktoré ohrozujú bezpečnostné záujmy našej krajiny. Hybridné hrozby a dezinformácie majú priamy vplyv na bezpečnosť Slovenska. Hovoria o tom aj ostatné výročné správy našich spravodajských služieb a môžem potvrdiť, že táto téma bude odrazená aj v Bezpečnostnej stratégii SR, ktorú pripravujeme v spolupráci s ďalšími orgánmi štátnej správy," uviedol Ivan Korčok, minister zahraničných vecí. Aká je teda stratégia vlády na ochranu štátu? V diskusii záverečného dňa kongresu ITAPA 2020 v stredu 9. decembra , ju spolu sSpolu vystúpia v diskusnom paneli: Vieme čeliť hybridným hrozbám a dezinformáciám.Informačný servis