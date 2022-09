Vládne strany sa budú navzájom blokovať. Matovič chce vetovať zmenu ústavy a Kollár úpravu 363-ky, tvrdí politológ

Zneužívanie paragrafu 363

Obštrukcia pri hlasovaní

Vetrákov návrh neprešiel

23.9.2022 (Webnoviny.sk) - Obštrukcia hnutia Sme rodina v parlamente v súvislosti s úpravou paragrafu 363 nie je podľa politológa Grigoja Mesežnikova prekvapením.Ako uviedol pre agentúru SITA, hnutie Borisa Kollára postupovalo konzekventne, keďže sa už dlhšiu dobu stavia proti úprave tohto paragrafu. Očakáva, že v prípade potreby použije Sme rodina aj veto, aby zmenu zablokovala.„Môže nastať situácia, že vládne strany sa budú navzájom blokovať použitím veta. Igor Matovič už avizoval veto, pokiaľ ide o zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. To isté čakám od Sme rodina v prípade, ak by reálne hrozilo, že prejde úprava paragrafu 363,“ povedal Mesežnikov.Z toho však podľa jeho slov ďalej plynie otázka, ako môže súčasná vláda pristupovať k boju proti korupcii, čo bola jej agenda od samého začiatku, keď dochádza k zjavnému zneužitiu tohto paragrafu.Mesežnikov je presvedčený, že Sme rodina chce ponechať v platnosti súčasný paragraf 363 ako určitú poistku aj preto, že pomáha jej nominantom.Bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský , ktorého do funkcie nominovalo práve hnutie Borisa Kollára, bol v roku 2021 oslobodený spod obvinení práve vďaka tomuto paragrafu, v súčasnosti je opäť obvinený.Novelu Trestného poriadku, ktorá by zmenou paragrafu 363 už viac neumožňovala generálnemu prokurátorovi zastavovať trestné stíhania, sa pokúša presadiť strana Sloboda a Solidarita (SaS).Vo štvrtok a v piatok však koaličné hnutie Sme rodina spolu s opozíciou a niektorými nezaradenými poslancami obštrukciou zablokovalo parlament, pretože poslanci vytiahli kartičky a neprezentovali sa.Podľa SaS počty prítomných poslancov vo štvrtok naznačovali, že návrh novely by prešiel do druhého čítania, preto predseda parlamentu Boris Kollár presunul hlasovanie o tomto a ďalších bodoch z dielne SaS na utorok (27. septembra).Vtedy má jedna z poslankýň Za ľudí naplánovanú operáciu, čím sa znižuje šanca na získanie dostatočného počtu hlasov na podporu návrhu, zároveň môže prísť viac poslancov hlasujúcich proti, uviedla SaS na sociálnej sieti.Už predtým návrh novely Trestného poriadku týkajúci sa zmeny paragrafu 363 v parlamente predložili poslanci OĽaNO Milan Vetrák Na posunutie návrhu do ďalšieho legislatívneho procesu chýbal v stredu (21. septembra) len jeden hlas. Kollár deklaroval, že hnutie Sme rodina je proti úprave paragrafu 363 Trestného poriadku aj v kontexte toho, že Slovensko sa muselo ospravedlniť finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi za uznesenie o vznesení obvinenia a o vzatí do väzby.