Vládni centristi vo Fínsku utrpeli porážku v parlamentných voľbách

Fínsko, ilustračné foto

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Helsinki 15. apríla (TASR) - Vládni centristi fínskeho premiéra Juhu Sipiläho utrpeli drvivú porážku v nedeľňajších parlamentných voľbách. Víťazstvo deklarovali opoziční sociálni demokrati, ktorí len veľmi tesne predstihli euroskeptickú a protiimigračnú stranu Fíni, informovala agentúra AFP.Podľa predbežných kompletných výsledkov strana Fínsky stred premiéra Sipiläho stratila 17 zo súčasných 48 kresiel a so ziskom 13,8 percenta skončila až na štvrtom mieste.priznal porážku Sipilä. Svoju stranu pritom označil za "hlavného porazeného" týchto volieb.Za víťaza sa vyhlásila opozičná Sociálnodemokratická strana Fínska (SDP), ktorá podľa predbežných výsledkov získala 17,7 percenta hlasov a 40 kresiel v 200-člennom fínskom parlamente.týmito slovami deklaroval víťazstvo líder sociálnych demokratov a možný nový premiér Antti Rinne. SDP si oproti predchádzajúcim voľbám z roku 2015 polepšila o päť kresiel.Podľa agentúry AFP však budú rokovania o zostavení budúcej koaličnej vlády pravdepodobne veľmi náročné.Na druhom mieste sa totiž s len 0,2-percentným odstupom umiestnili pravicovo-populistickí Fíni, voči ktorým má väčšina ostatných strán veľké výhrady. Tí v novom parlamente obsadia 39 kresiel, čo je o 22 viac než doposiaľ.Tretia je konzervatívna Národná koaličná strana (KOK) s podporou 17,5 percenta a 38 poslaneckými mandátmi.Ako prvý sa o sformovanie vládnej väčšiny zrejme pokúsi šéf SDP Antti Rinne, ktorý definitívne nevylúčil ani spoluprácu so stranou Fíni. Druhej najsilnejšej strane chce podľa vlastných slov položiť niekoľko otázok ohľadne hodnôt, ktoré pre svoju vládu považuje za kľúčové. Za svoje priority označil Rinne boj proti klimatickým zmenám a sociálnu politiku.Počas predvolebnej kampane väčšina fínskych strán vrátane SDP vyjadrovala silné výhrady k prípadnému vstupu do vlády s pravicovo-populistickými Fínmi. Tí chcú zredukovať prijímanie migrantov "takmer na nulu" a boj proti globálnemu otepľovaniu označujú za "hystériu".Volebná účasť dosiahla 72 percent.