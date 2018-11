Vládnuca strana PSD v Rumunsku vymenila šesť svojich ministrov

Na snímke demonštrant drží transparent s nápisom vládnucej Sociálnodemokratickej strany (PSD) počas protestu v Bukurešti 2. februára 2017. - archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bukurešť 19. novembra (TASR) - Rumunská vládna Sociálnodemokratická strana (PSD) zbavila v pondelok funkcie šiestich svojich ministrov a na ich miesto dosadila nových. Opatrenie je vnímané ako snaha predsedu PSD Livia Dragneu o upevnenie svojej mocenskej pozície vo vláde i strane, informovala agentúra AP.Členovia PSD na pondelňajšom zasadnutí strany podporili odchod z funkcie v prípade ministrov dopravy, hospodárstva, práce, kultúry, rozvoja, športu. Dragneova stúpenkyňa Lia Olguta Vasilescuová, ktorá doposiaľ zastávala post ministerky práce, bude pre zmenu šéfovať rezortu dopravy.Ešte pred očakávanou reorganizáciou vlády odstúpili zo svojich funkcií aj ďalší dvaja členovia PSD - rumunský minister obrany Mihai Fifor a líderka straníckej organizácie PSD v Bukurešti Gabriela Fireaová, ktorá však naďalej zastáva vo funkcii primátorky hlavného mesta. Obaja menovaní sú kritikmi straníckeho predsedu Dragneu a svojou rezignáciou sa chceli vyhnúť avizovanému odvolaniu, priblížila AP.Najvplyvnejší rumunský politik Dragnea sa dostal pod paľbu kritiky i vo svojej vlastnej strany pre to, akým spôsobom ju vedie i pre usvedčenia z korupcie. On však trvá na tom, že na poste predsedu PSD zotrvá i napriek tomu, že pre usvedčenie z podvodu, ktorého sa mal dopustiť v súvislosti s referendom z roku 2012, sa v súlade s platnou rumunskou legislatívou nemôže stať premiérom.Dragneu zároveň v júni odsúdili na tri a pol roka väzenia za podnecovanie na zneužitie právomocí úradu verejného činiteľa. Proti rozsudku sa odvolal. Tento muž zo svojej pozície predsedu dominantnej vládnej strany v dvojkoalícii de facto riadi rumunskú vládu, zatiaľ čo premiérka Viorica Dancilaová má aj takmer rok po svojom nástupe do funkcie iba minimálnu výkonnú moc, konštatuje agentúra AP.