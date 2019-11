Vládny kabinet sa presunie na rokovanie na juh krajiny

Na archívnej snímke predseda vlády Slovenskej republiky (SR) Peter Pellegrini. Foto: TASR - Oliver Ondráš Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava/Slavošovce 20. novembra (TASR) – Aj v novembri sa vládny kabinet presunie na výjazdové rokovanie z hlavného mesta do regiónov, tentoraz na juh krajiny. Vláda bude v stredu rokovať v Slavošovciach na Gemeri. Venovať sa bude priebežnej informácii o realizácii akčného plánu rozvoja okresu Rožňava. O deň neskôr, teda vo štvrtok (21. 11.), sa ministri stretnú v Slovenských Ďarmotách v okrese Veľký Krtíš.Vláda bude rokovať aj o poskytnutí regionálneho príspevku vo výške jedného milióna eur do 31. decembra. Najviac financií, a to zhodne po 100.000 eur, by malo dostať mesto Dobšiná na rekonštrukciu miestnych komunikácií a Rožňava na zabezpečenie novej technológie na zníženie čpavku na mestskom zimnom štadióne.Rožňava by mala dostať aj 40.000 eur na vybudovanie detského ihriska, obec Honce 29.000 eur na rekonštrukciu strechy materskej školy a oplotenia cintorína. Obec Plešivec by mala na obnovu školskej jedálne základnej školy od vlády dostať 52.000 eur, obec Rakovnica 40.000 eur na rekonštrukciu strechy materskej školy. Na obnovu kanalizácie by malo do obce Slavošovce smerovať 37.000 eur. Viaceré obce by mali dostať financie na rekonštrukciu miestnych ciest a chodníkov. Napríklad obec Bohúňovo (18.000 eur), Hôrka (35.000 eur), Gemerská Párnica (18.000 eur), Kunova Teplica (35.000 eur) či Ochtiná (14.000 eur).Celkovo by malo byť podporených 77 projektov, medzi nimi sú napríklad financie vyčlenené aj pre viaceré cirkvi či športové kluby a zväzy.Vláda sa na Gemeri bude zaoberať aj zmenou účelu použitia kapitálových výdavkov rezortu diplomacie vo výške 638.000 eur. Časť peňazí, ktoré boli pôvodne určené na rekonštrukciu zastupiteľských úradov v Londýne a Bukurešti, by sa mala využiť na úhradu nájomného budov a objektov v zahraničí.Rozoberať sa budú aj výsledky strategického partnerstva medzi Slovenskom a Francúzskom. Najhmatateľnejšie výsledky boli podľa slovenskej diplomacie dosiahnuté v oblasti medzinárodnej a európskej agendy, obrany, pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ale aj v kultúrnej a vzdelávacej sfére.S tohtoročnými výjazdovými rokovaniami začala vláda 16. januára, keď zasadala v Snine, o deň neskôr v Levoči. Vo februári vládny kabinet navštívil Revúcu (12. 2.) a obec Jesenské (13. 2.), v marci (19. 3.) Gelnicu a Lipany (20. 3). V apríli (9. 4.) vláda zasadala v Medzilaborciach a v Bardejove (10. 4.), v máji rokovala v Hanušovciach nad Topľou (14. 5.) a v Trebišove (15. 5.). Pred letnou prestávkou vláda rokovala v Stropkove (25. 6.) a Michalovciach (26. 6.). Koncom augusta (27. a 28. 8.) zasadal vládny kabinet v Kokave nad Rimavicou a v Buzitke. V septembri ministri navštívili Giraltovce (17. 9.) a Čaňu (18. 9.), v októbri Sobrance a Kežmarok (23. a 24. 10.).