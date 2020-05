Vládny program pre kultúru je ambiciózny, pre ministerku Milanovú je to väčšia motivácia

Užšie prepojenie so školstvom

Podpora neštátnej kultúry

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

1.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vládny program pre kultúru je ambiciózny, o to väčšia je to podľa ministerky kultúry Natálie Milanovej ( OĽaNO ) motivácia pre jej rezort. Medzi najväčšie výzvy podľa nej patrí užšie prepojenie kultúry a školstva.Takto šéfka kultúry zhodnotila Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020 až 2024, ktoré vo štvrtok parlament schválil.Jeho súčasťou je aj životaschopná a sebavedomá kultúra, ktorá napomáha rozvoju kreatívneho a ekonomického potenciálu Slovenska. Agentúru SITA o rom informoval hovorca ministerstva kultúry Matúš Bystriansky.Ministerka kultúry považuje programové vyhlásenie vlády za kvalitný a dôstojný materiál, čoho dôkazom je podľa nej aj silná podpora poslancov, ktorú mu vyjadrili v parlamentne.„Som veľmi rada, že súčasná vláda si pred poslancami národnej rady obhájila svoje programové vyhlásenie. Špeciálne som hrdá na kvalitné programové vyhlásenie pre oblasť kultúry, ktoré je síce ambiciózne, no o to väčší záväzok a motivácia nás bude poháňať pri jeho plnení,“ uviedla Milanová.Ako dodala, medzi najväčšie výzvy patrí užšie prepojenie kultúry a školstva, ako dvoch oblastí, ktoré musia fungovať ruka v ruke.„Veľký dôraz chceme klásť na podporu nielen štátnej, ale aj neštátnej kultúry, na obnovu kultúrnych pamiatok a mimoriadne dôležité bude pre nás taktiež prijatie veľkého mediálneho zákona a boj proti konšpirátorom a šíriteľom hoaxov,“ podotkla.Medzi základné piliere programového vyhlásenia vlády pre oblasť kultúry tiež patrí výrazné zlepšenie systému financovania kultúrnych subjektov, intenzívnejšia ochrana kultúrneho dedičstva, zvýšenie atraktivity a návštevnosti múzeí, galérií a knižníc, podpora kultúry bez bariér či kultúry menšín.Vláda chce klásť taktiež dôraz na podporu profesionálneho umenia, zlepšenie podmienok pre audiovizuálny priemysel, ako aj na nezávislosť verejnoprávnych médií.