Vládny špeciál po mimoriadnom pristátí vo Varšave smeruje do Budapešti

Na snímke policajné, záchranné a bezpečnostné vozidlá počas zásahu zdravotnej služby na letisku vo Varšave 24. septembra 2019. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Varšava/Bratislava 24. septembra (TASR) - Vládny špeciál letky Ministerstva vnútra SR v utorok večer mimoriadne pristál v poľskej metropole Varšava. Stalo sa tak na trase z kazašského hlavného mesta Nur-Sultan počas návratu delegácie predsedu Národnej rady SR Andreja Danka z eurázijského summitu.Počas letu do Bratislavy došlo k nečakaným zdravotným komplikáciám predsedu maďarského Národného zhromaždenia Lázslóa Kövéra. Danko preto požiadal kapitána letu o mimoriadne pristátie.Po ošetrení poľskými záchranármi sa šéf maďarského parlamentu vrátil na palubu s tým, že jeho stav je stabilizovaný. Po poldruha hodine špeciál opäť vzlietol a smeruje do Budapešti. Vzhľadom na zdravotný stav Kövéra dal totiž predseda NR SR pokyn, aby stroj smeroval priamo do maďarskej metropoly. Pôvodne mal Kövér pristáť spolu so slovenskou delegáciou v Bratislave, odkiaľ sa mal do Maďarska presunúť autom.