Vládny špeciál privezie ďalšiu skupinu Slovákov, ide tak o štvrtý repatriačný let

Domov sa vrátili desiatky občanov

Zhoršujúca sa bezpečnostná situácia

14.10.2023 (SITA.sk) - Štvrtým repatriačným letom sa v sobotu vrátia z Izraela domov ďalší slovenskí občania. Vládny špeciál Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR s kapacitou zhruba 90 miest odletel ráno po nich do Tel Avivu, s krajanmi na palube plánuje pristáť na domovskom Letisku M. R. Štefánika v Bratislave popoludní predbežne o 14:40.Od stredy do piatka prišlo troma mimoriadnymi letmi z krajiny vo vojnovom stave viac ako 260 občanov Slovenska. Boli medzi nimi turisti a pútnici rôzneho veku, ale aj individuálni cestujúci, či občania dlhodobo žijúci v Izraeli.Slováci, podobne ako občania iných štátov, sa vracajú domov pre zhoršenú bezpečnostnú situáciu v Izraeli po teroristických útokoch palestínskeho Hamasu z minulej soboty.Návrat im skomplikovalo následné zrušenie mnohých pravidelných letov z a do krajiny. Aj túto sobotu sú z Letiska Bena Guriona v Tel Avive zrušené tri desiatky odletov, väčšina však funguje. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR evidovalo na začiatku vojnového stavu v Izraeli približne 500 občanov SR.„Časť občanov sa rozhodla zostať v krajine, mnohí občania opustili krajinu individuálne," uviedol rezort diplomacie. Zopakoval, že neodporúča do Izraela cestovať.Pre zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu na celom území Izraela tento týždeň sprísnil cestovné odporúčanie na 3. stupeň - teda necestovať do krajiny.„V súčasnosti Izrael rozhodne nie je vhodná destinácia na púť, turistiku či dovolenku," znova upozornilo ministerstvo zahraničia.