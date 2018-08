Vládu čaká po prázdninách zmena voľby šéfa polície či výber tajomníkov

Na archívnej snímke zľava podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd), podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír (Smer-SD), predseda vlády SR Peter Pellegrini (Smer-SD), podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD) a podpredsedníčka vlády a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (nominantka SNS). Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Vláda prerokuje aj zmeny vo verejnom obstarávaní a návrh na podpredsedu ÚVO

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. augusta (TASR) - Ministri sa po prázdninách opäť zídu na rokovaní vlády. Na programe majú niektoré dlhodobo čakávané zmeny, ale aj výmenu štátnych tajomníkov niektorých ministerstiev.Na prvom poprázdninovom rokovaní majú rozhodnúť o zmene výberu policajného prezidenta, ktorú predkladá ministerka vnútra Denisa Saková (Smer-SD). Policajného prezidenta má vymenúvať naďalej minister vnútra, ale na základe výberového konania a len s odporúčaním parlamentného brannobezpečnostného výboru. Na vymenovanie policajného prezidenta má byť potrebná zhoda výberovej komisie, výboru pre obranu a bezpečnosť a ministra vnútra. Zmeny sa majú dotknúť aj policajnej inšpekcie, vzniknúť má Úrad inšpekčnej služby.Minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) predkladá očakávanú zmenu pravidiel voľby ústavných sudcov. Pre novelu Ústavy SR sa mu zatiaľ nepodarilo vyrokovať potrebnú podporu opozície, nenašiel ju ani u prezidenta SR, medzi právnickými osobnosťami a v treťom sektore. Zhodu však, naopak, dosiahol s vrcholnými predstaviteľkami justície. O akej alternatíve budú ministri napokon rokovať, nebolo v utorok (21.8.) zrejmé. Materiál bol zaradený do programu schôdze, nebol však zverejnený.Gál ale deklaroval, že navrhuje zvýšenie vekovej hranice z doterajších 40 rokov na 45, rovnako, aby kandidáti na ústavných sudcov boli všeobecne uznávanými osobnosťami s morálnou integritou. Ministrovi ide aj o skvalitnenie proces výberu kandidátov v Národnej rade SR. Docieliť to chce zvýšením kvóra pre voľbu z doterajšej väčšiny prítomných poslancov na väčšinu všetkých poslancov. Zmena pravidiel predchádza veľkej obmene Ústavného súdu, keď sa bude na jeseň voliť až deväť z celkovo 13 sudcov, ak by v parlamente neprešla, voľba sa uskutoční doterajším spôsobom.Okrem ďalších legislatívnych materiálov má priniesť Gál na vládu i meno novej štátnej tajomníčky rezortu. Doterajšia rezortná dvojka Mária Kolíková požiadala o uvoľnenie z funkcie po tom, ako sa s novým šéfom rezortu názorovo rozišla. Nasleduje tak bývalú ministerku Luciu Žitňanskú (Most-Híd), ktorá vládu opustila v marci po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Odborníčku, ktorá mala na starosti najmä veľký projekt auditu justície, má nahradiť poslankyňa Národnej rady SR za Most-Híd Edita Pfuntner. Gál o tom informoval v utorok po tom, ako Kolíková oznámila svoj odchod.Vláda má tiež odvolať Ivana Korčoka z funkcie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí. Korčok, ktorý na čele rezortu zastupoval Miroslava Lajčáka počas jeho mandátu predsedu 72. Valného zhromaždenia OSN, sa stane veľvyslancom SR vo Washingtone.Kabinet má na programe aj Národný onkologický program SR, obmenu zloženia Akreditačnej komisie, zmeny v povinnostiach pre majiteľov vzácnych živočíchov, návrh na zvýšenie poplatkov za skládkovanie, ale aj zmenu nariadenia, vďaka ktorej by zdravotné sestry mohli po novom študovať špecializačný odbor ošetrovateľská starostlivosť o dospelých. Vláda rozhodne tiež o tom, koľko budú stáť novembrové komunálne voľby.Zmeny v pravidlách verejného obstarávania aj návrh na nového podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by mala v stredu na prvom rokovaní po letných prázdninách ďalej prerokovať vláda. Podpredsedom úradu sa má stať advokát Juraj Bugala.Medzi obcami Vrbovka a Örhalom na slovensko-maďarskej hranici by mal vzniknúť cestný most ponad rieku Ipeľ. Kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD) prediskutuje návrh na uzavretie dohody medzi vládou Slovenska a Maďarska o výstavbe tohto mosta. Rezort dopravy predkladá na rokovanie aj návrh na uvoľnenie 7,2 milióna eur zo štátneho rozpočtu na revitalizáciu cesty druhej triedy zo Senca cez Viničné po Pezinok.Kabinet sa vyjadrí tiež k návrhu novely zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorú do parlamentu predložil poslanec Smeru-SD Erik Tomáš. Má sa ňou upraviť uzatváranie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnych zamestnancov tak, aby sa po novom mohli uzatvárať na viac ako jeden kalendárny rok.Viaceré materiály predkladá na rokovanie vlády aj ministerstvo hospodárstva. Podľa návrhu novely o podpore výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby by mal byť systém tejto podpory viac trhovo orientovaný. Nový zákon o Národnom jadrovom fonde zase mení súčasný režim prerozdelenia zodpovedností v oblasti jadra.