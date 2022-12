Vládu podľa Záborskej charakterizovala prorodinná politika, do volieb neostane KÚ pasívna a bude napĺňať svoj program

Prorodinná politika

Funkčnosť republiky

16.12.2022 (Webnoviny.sk) - Poslanci Kresťanskej únie (KÚ) j asne vyjadrili svoj postoj a na hlasovaní o nedôvere vláde Eduarda Hegera (OĽaNO ) sa nezúčastnili. Podľa ich slov nechceli odvolať vládu, ktorá napriek rôznym skúškam a ťažkej situácii pomáha rodinám, pracujúcim ľudom a firmám. Informovala o tom v tlačovej správe z KÚ Katarína Poláčková.„To, čo túto vládu charakterizovalo, je prorodinná politika. Prijala historicky najrozsiahlejšie opatrenia na podporu rodín a detí. To všetko na pozadí pandémie COVIDu, vojny na Ukrajine, energetickej a migračnej krízy. Odvolanie vlády považujeme za chybu. Vyzývame kolegov poslancov, aby schválili rozpočet, lebo inak sa mnohé riešenia, ktoré vláda navrhla, nedostanú k občanom. V časoch, ktoré nás čakajú, je to zlá správa,” konštatovala predsedníčka KÚ Anna Záborská. Podpredseda KÚ Richard Vašečka dodal, že sú radi, že vláda urobila veľa dobrého.„Pádom vlády však neostaneme pasívni a až do volieb budeme napĺňať náš program a pracovať pre ľudí. Včera bola vláde vyjadrená nedôvera, ale my ako poslanci musíme zabezpečiť funkčnosť republiky,” uzavrel.V parlamentných voľbách vo februári 2020 bola KÚ na kandidátke strany OĽaNO. Za poslancov bolo následne zvolených päť členov Kresťanskej únie.