Vlády EÚ dosiahli dohodu o obmedzení prania špinavých peňazí

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. novembra (TASR) - Vlády Európskej únie (EÚ) dosiahli predbežnú dohodu o obmedzení prania špinavých peňazí posilnením bankového dohľadu. Nevyriešili ale problémy s kľúčovýmiv systéme. Ukázali to dokumenty, ktoré pripravilo rakúske predsedníctvo EÚ.Séria prípadov prania špinavých peňazí v bankách vo viacerých štátoch EÚ prinútila regulačné úrady, aby konali.Predbežná dohoda, ktorá by mohla byť hotová pred decembrovým stretnutím ministrov financií EÚ, sa opiera o návrhy Európskej komisie na posilnenie právomocí Európskeho úradu pre bankovníctvo (EBA).Dohoda ale nerieši medzery v systéme, ktoré poskytujú štátom veľkú mieru voľnosti v otázke sankcií, alebo pri vytváraní špecializovaných agentúr na boj proti praniu špinavých peňazí na úrovni EÚ alebo eurozóny, ako to navrhuje Európska centrálna banka (ECB).Štáty EÚ sa dohodli, že EBA poskytnú nové právomoci, ktoré donútia vnútroštátne úrady pre dohľad nad bankami, aby prešetrili podozrenia z porušovania pravidiel boja proti praniu špinavých peňazí.Tieto plány si získali širokú podporu vlád EÚ, uviedli v utorok diplomati. Očakáva sa, že reforma dohľadu bude predložená v decembri spolu so zoznamom opatrení, ktoré by mali štáty v nasledujúcich mesiacoch prijať.EBA by tak vo výnimočných prípadoch, keby národné úrady pre dohľad nekonali v stanovených termínoch, mohol podniknúť krok proti banke a "požadovať, aby podnikla všetky potrebné opatrenia na splnenie svojich záväzkov", hovorí jeden z dokumentov.Ale rozhodnutia o sankciách naďalej zostávajú v rukách členských štátov, pričom niektoré z nich prejavili malý záujem o uloženie alebo pohrozenie sankciami, pretože sa obávajú poškodenia reputácie.Podľa medzinárodných smerníc je pritom zverejňovanie sankcií jedným z najefektívnejších nástrojov na predchádzanie praniu špinavých peňazí.EBA už má právomoc vyšetrovať porušenie pravidiel o praní špinavých peňazí a urobil to v prípade Malty a jej dohľadu nad Pilatus Bank, ktorá bola minulý týždeň zatvorená pre obvinenia z finančných trestných činov.Nové plány počítajú s posilnením právomocí EBA a zvýšením počtu jeho zamestnancov, ale úrad bude aj naďalej závisieť od nejasných zákonov, ktoré mu v minulosti bránili konať.EBA tiež pripustil, že nemôže pokračovať v skúmaní finančného dohľadu na Malte pre nedostatočne jasné pravidlá EÚ, ktoré sa pritom nezmenia.ECB vyzvala na vytvorenie novej agentúry s väčšími zdrojmi pre túto úlohu, ale členské štáty s tým nesúhlasia a uprednostňujú zachovanie národnej kontroly.