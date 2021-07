Vlajkovou loďou klimatickej reformy EÚ je systém obchodovania s emisnými kvótami

Nový emisný systém

Balík Fit for 55

Posudky a diskusie

18.7.2021 (Webnoviny.sk) -Nový emisný systém počíta so znížením emisií skleníkových plynov o 61 percent namiesto pôvodných 43 percent. Veľké výrobné podniky si v prípade prekročenia povoleného množstva vypúšťaných emisií museli na každú tonu vypúšťaných emisií kupovať takzvané emisné povolenky.Táto povinnosť by sa od roku 2023 mala vzťahovať aj na sektor námornej dopravy a od roku 2026 aj na sektory budov a cestnú dopravu, k čomu však Slovensko požaduje ďalšie diskusie.Balík Fit for 55 pozostáva z 15 legislatívnych návrhov, ktoré dôsledne prehodnocujú klimatické a energetické právne predpisy. Počíta so zavedením uhlíkového cla, ktorým budú zdaňované vybrané dovezené výrobky do EÚ na základe ich emisnej náročnosti.V prvej fáze v rokoch 2023 až 2025 by sa malo clo uplatňovať v sektoroch na výrobu cementu, elektriny, hnojív, železa, ocele a hliníka. Zoznam komodít, za ktoré budú krajiny mimo EÚ platiť uhlíkové clo sa môže časom ešte rozšíriť.Legislatívny balík ešte posúdia členské štáty v Rade EÚ, ako aj v gestorských výboroch Európskeho parlamentu . Debatovať o ňom bude aj Rada vlády SR pre Európsku zelenú dohodu.Cieľom balíka Fit for 55 je do roku 2030 dosiahnuť zníženie emisií skleníkových plynov na európskej úrovni o 55 percent v porovnaní s rokom 1990, zmierniť dôsledky klimatickej krízy a podporiť obehové hospodárstvo. O balíku na dnešnom rokovaní vlády diskutovali aj slovenskí ministri.