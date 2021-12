Vlak ZSSK roznesie Betlehemské svetlo naprieč Slovenskom už po 32-krát. Aj tento rok iba symbolicky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.12.2021 (Webnoviny.sk) - Kvôli aktuálnej pandemickej situácii symbol nádeje, jednoty a lásky ponesie iba jeden rýchlik z Bratislavy do KošícŽelezničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) aj tento rok podporí tradičnú akciu s názvom Betlehemské svetlo, ktoré putuje letecky z betlehemskej Baziliky Narodenia Pána do Európy, konkrétne do Rakúska, odkiaľ sa roznášajú plamienky nádeje aj na Slovensko. Svetlo pre obyvateľov Slovenska prinesie vlak R 605 TATRAN, ktorý vyrazí z Bratislavy o 10:30 a v Košiciach ukončí svoju jazdu o 16:03, klasicky sobotu pred Vianocami, t.j. 18. decembra 2021.Odpálením Betlehemského svetla od rakúskych skautov na slovensko-rakúskych hraniciach Slovensko rozžiari symbol nádeje, jednoty a lásky už po 32-krát. Podobne ako minulý pandemický rok, aj tentokrát sa nadviaže na túto tradíciu symbolicky. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu hliadka nebude Betlehemské svetlo odpaľovať na jednotlivých vlakových staniciach, ani neumožní odpálenie svetla vo vlaku. Aby sa predišlo blízkemu kontaktu s cestujúcimi a možnému šíreniu nákazy, národný dopravca zabezpečí prevoz skautov so svetlom vo vyhradenom priestore.povedal Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.uviedol Marián Suvák, koordinátor Betlehemského svetla na Slovensku.Posolstvo tejto akcie je, aby každé jedno odpálenie svetielka vyjadrovalo tiché prianie, nech sa pokoj a mier šíri v ľudských srdciach obzvlášť v predvianočnom období. Aj preto slovenskí skauti roznesú plamienky Betlehemského svetla takmer po celom Slovensku a následne betlehemskú štafetu predajú ďalej na sever a východ Európy, teda poľským a ukrajinským skautom.Aj tento rok si môžete na interaktívnej mape, ktorú skauti každý deň aktualizujú, vyhľadať miesta, kde bude Svetlo v rámci krajiny dostupné - https://www.betlehemskesvetlo.sk/mapa/ Informačný servis