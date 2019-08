Vlakmi do zahraničia cestujúci najviac smerujú do Česka a Rakúska

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 18. augusta (TASR) – Vlakmi za hranice Slovenska cestujúci celoročne aj počas letnej sezóny najčastejšie mieria do Českej republiky a Rakúska. Vysoký záujem je o Prahu či Viedeň, pričom tieto metropoly nemusia byť len cieľom cesty, ale aj prestupnou stanicou do iných dovolenkových destinácií. Pre TASR to uviedol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.V období júna až júla bol medziročne zaznamenaný nárast 7 % v prípade cestovania do Českej republiky a 5 % v prípade Rakúska. Do Prahy ZSSK za dva mesiace jedným smerom prepravila 33 300 cestujúcich.Svoju prvú letnú sezónu zažíva nové priame spojenie z Bratislavy do Švajčiarska, ktoré bolo zavedené od grafikonu vlakovej dopravy 2018/2019.priblížil Kováč.Zároveň si svoju klientelu postupne získavajú aj novozavedené spoje od 9. júna tohto roka do Muszyny a Mukačeva.spresnil hovorca.ZSSK zároveň aj počas tohto leta prevádzkuje sezónne spojenie na trati Medzilaborce – Łupków – Sanok/Rzeszów a späť.vyčíslil Kováč.ZSSK podotkla, že podľa prieskumu spoločnosti GFK by bol vlak prvou voľbou na cestovanie mimo svojho bydliska v rámci Slovenska alebo do zahraničia pre 22 % opýtaných.Ako druhú preferovanú voľbu uviedlo vlak 30 % a tretiu 33 % respondentov. Hovorca spoločnosti súčasne poznamenal, že podľa výsledkov ankety, ktorá bola v apríli a máji 2019 realizovaná spoločnosťou Picodi, väčšia časť Slovákov (57 %) preferuje dovolenku v zahraničí, 43 % Slovákov potvrdilo, že radšej oddychujú v domovskej krajine.