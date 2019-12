Vlakové spoje počas Vianoc môžu ohroziť ďalšie štrajky

Zamestnanci železníc v červených vestách poskytujú informácie cestujúcim na železničnej stanici v Paríži počas druhého dňa celoštátneho štrajku proti plánovanej dôchodkovej reforme z dielne francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona 6. decembra 2019. FOTO TASR/AP Foto: TASR Foto: TASR

Paríž 20. decembra (TASR) - Francúzsku hrozia počas vianočných sviatkov ďalšie štrajky zamestnancov železníc, ktoré vyvolali navrhované možné zmeny v dôchodkovej reforme, počítajúce s vyšším vekom odchodu do dôchodku. Informovala o tom v piatok agentúra DPA.Generálny tajomník odborovej konfederácie CGT Philippe Martinez obvinil francúzskeho premiéra Édouarda Philippa, že tým, že nechce upustiť od plánovaných zmien v dôchodkovom systéme, bráni ukončeniu štrajkov.Vo štvrtok sa totiž premiér Philippe stretol so zástupcami odborov, avšak nepodarilo sa im dosiahnuť žiadnu dohodu. Pokračovanie rozhovorov je naplánované na január.Hoci niektoré odborové organizácie vyzvali na prerušenie štrajkov počas sviatočného obdobia, CGT trvá na pokračovaní štrajkov. "" povedal Martinez v piatok pre spravodajský portál LCI.Podľa núdzového plánu, ktorý pripravila štátna železničná spoločnosť SNCF, bude 23. - 24. decembra premávať 41 percent z ich vysokorýchlostných vlakov. Polovica z približne 400.000 ľudí, ktorí si na sviatky zakúpili cestovné lístky, si tak zrejme bude musieť svoj lístok prerezervovať.Štrajk, ktorý sa vo Francúzsku začal 5. decembra, výrazne ovplyvnil železničné spojenia a systém metra v krajine. Zamestnanci železníc sa domáhajú zachovania svojho súčasného penzijného systému, pretože im zaručuje odchod do dôchodku krátko po dovŕšení veku 50 rokov. Cieľom demonštrácií je prinútiť prezidenta Emmanuela Macrona, aby od plánovanej reformy štátneho dôchodkového systému upustil.