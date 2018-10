Vlakové spoje sa pred blížiacimi sa Dušičkami postupne napĺňajú

Ilustračná snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 24. októbra (TASR) - Vlakové spoje v období okolo blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých sa postupne zapĺňajú. Štátny dopravca Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vypraví v tomto období dva mimoriadne rýchliky a zároveň 26 posilových vlakov.Oba mimoriadne vlaky ponúkajú podľa hovorcu ZSSK Tomáša Kováča ešte dostatok voľných miest.dodal Kováč.Napríklad už v súčasnosti je vo štvrtok 25. októbra obsadený na 69 % InterCity (IC) vlak, ktorý o 17.43 h vyráža z Bratislavy a smeruje do Košíc. Zároveň je v tento deň na 91 % obsadený EuroCity (EC) vlak s odchodom z Prahy o 17.51 h, ktorý má do Bratislavy plánovaný príchod o 21.50 h.Čo sa týka piatka 26. októbra, v tento deň je napríklad na 96 % obsadený IC vlak, ktorý o 15.46 h vyráža z Bratislavy a smeruje do Košíc. Na tejto trase je tiež na 77 % obsadený IC vlak s odchodom z Bratislavy o 17.43 h, zároveň je na 74 % obsadený aj rýchlik s odchodom z Bratislavy o 8.03 h. V tento deň je tiež na 82 % vypredaný EC vlak, ktorý o 17.51 h štartuje v Prahe a smeruje do Bratislavy.V sobotu 27. októbra je momentálne najvyšší záujem o IC vlak s odchodom z Bratislavy o 11.43 h, ktorý smeruje do Košíc. Obsadený je na 92 %. Súčasne je na 81 % obsadený aj rýchlik do Košíc, ktorý vyráža z Bratislavy o 8.03 h.ZSSK pritom avizujú, že v súlade s technickými možnosťami jednotlivých vlakov budú v období okolo týchto sviatkov posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie InterCity, tiež expresné spoje, rýchliky, regionálne rýchliky a osobné vlaky, pri ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.Kováč zároveň doplnil, že v utorok 30. októbra, v deň mimoriadneho štátneho sviatku, budú vlaky ZSSK premávať ako v bežný pracovný deň.