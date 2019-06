Vlaky na trati Zohor - Záhorská Ves nahradia ku koncu roka autobusy

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júna (TASR) - Vlaková linka na trase Zohor - Záhorská Ves bude cestujúcim k dispozícii len do konca roka, respektíve do decembrovej aktualizácie cestovných poriadkov. V návrhu, ktorý sa týka grafikonu vlakovej dopravy (GVD) 2019/2020 uverejnenom na stránke Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), sa so spojmi na tejto trati neráta.Dohodu medzi krajom a Ministerstvom dopravy a výstavby (MDV) SR na ukončení objednávania a spolufinancovania dopravy na spomínanom úseku potvrdila vedúca tlačového oddelenia BSK Veronika Beňadiková.spresnila.BSK má podľa jej slov pripravené v spolupráci s Bratislavskou integrovanou dopravou (BID) viaceré varianty plnohodnotnej obsluhy dotknutého územia prímestskou autobusovou dopravou nadväzujúcou na vlaky prichádzajúce do železničnej stanice v Zohore.tlmočila vyjadrenie kraja.Ozrejmila tiež, že náklady na prevádzku jedného kilometra vlakovej dopravy sú približne osemnásobne vyššie ako pri príspevku na prevádzku autobusu. Navyše, podľa dennej frekvencie cestujúcich na trati Zohor - Záhorská Ves, ktorá je v priemere 180 cestujúcich jedným smerom počas pracovného dňa, zodpovedá počet prepravených cestujúcich aj v najviac obsadených vlakoch kapacite autobusu.Starostov dotknutých obcí avizovaná zmena neteší. Upozorňujú na to, že najmä v prípade ranných spojov to môže obyvateľom spôsobiť problém.vyslovil výčitku smerom k samosprávnemu kraju starosta Záhorskej Vsi Boris Šimkovič. Aj podľa starostu Vysokej pri Morave Dušana Dvorana je otázne, ako dokáže autobusová doprava nahradiť zrušené vlaky.povedal.