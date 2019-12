VLAMAČI V AKCII: V okolí Trnavského mýta evidujú viaceré krádeže

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. decembra (TASR) - Bratislavská polícia eviduje zvýšený počet vlámaní do bytov. Za tri týždne mesiaca december zaznamenala sedem prípadov, a to najmä v širšom okolí Trnavského mýta. Krajské riaditeľstvo (KR) Policajného zboru (PZ) v Bratislave preto vyzýva občanov na zvýšenú pozornosť a všímavosť. TASR o tom informoval jeho hovorca Michal Szeiff.," priblížil hovorca. Polícia preto pripomína občanom, aby dôsledne kontrolovali, či sú vchodové dvere zatvorené, či správne doliehajú alebo či nie sú poškodené.Polícia odporúča nevpúšťať do vchodu neznáme osoby. V prípade všimnutia si neznámeho odporúča sa mu prihovoriť. Podľa polície totiž existuje predpoklad, že páchatelia sú cudzinci neovládajúci slovenský jazyk. V prípade zaregistrovania takejto osoby je potrebné políciu ihneď kontaktovať.," radí polícia s tým, že opatrnosti nikdy nie je dosť.