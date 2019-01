Vlaňajšiu tragickú nehodu lietadla v Káthmandu zapríčinila posádka

Nepálski záchranári stoja pri obetiach nehody lietadla bangladéšskej spoločnosti, ktoré sa zrútilo na letisku v Káthmandu 12. marca 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Káthmandu 28. januára (TASR) - Za vlaňajšiu nehodu lietadla v nepálskom hlavnom meste Káthmandu, ktorá si vyžiadala 51 mŕtvych a 20 zranených, boli zodpovední piloti. Vyplýva to zo správy šesťčlennej vyšetrovacej komisie, o ktorej informovala v pondelok agentúra DPA.Lietadlo bangladéšskych aerolínií US-Bangla, letiace z bangladéšskej metropoly Dháka, havarovalo 12. marca 2018 počas pristávania na medzinárodnom letisku v Káthmandu. Po náraze do zeme začalo horieť.Podľa 53-stranovej správy predloženej v nedeľu nepálskej vláde pilot a kopilot, obaja z Bangladéša, nepostupovali štandardne.uviedli vyšetrovatelia.Členovia posádky, ktorí nehodu neprežili, boli dezorientovaní a prestali zvládať situáciu, čo vyústilo do nehody. Medzi obeťami na životoch boli Bangladéšania, ale aj nepálski študenti a podnikatelia.povedal šéf uvedeného rezortu.