Vlani bolo na Slovensku vyhlásených bezmála 280 konkurzov, firmy neboli už tak chránené a menila sa aj legislatíva

6.1.2023 (Webnoviny.sk) - V minulom roku bolo na Slovensku vyhlásených 278 konkurzov na majetok podnikateľských aj nepodnikateľských subjektov a bolo povolených 26 reštrukturalizácií.Ako vyplýva z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. (CRIF SK) , počet vyhlásených konkurzov oproti roku 2021 s 270 vyhlásenými konkurzmi vzrástol o 2,96 percenta. Počet reštrukturalizácií medziročne stúpol z 24 v roku 2021 o 8,33 percenta.Vyšší počet konkurzov bol naposledy vyhlásený v roku 2015, išlo o 337 konkurzov, a viac povolených reštrukturalizácií bolo naposledy v roku 2017, kedy to bolo 49 povolených reštrukturalizácií.V minulom roku bolo zároveň pre nedostatok majetku zastavených 121 konkurzných konaní a z rovnakého dôvodu bolo zrušených 178 konkurzov. V minulom roku bolo začatých celkom 318 konkurzných konaní.„Kým ešte do polroka minulého roka spoločnosti pred konkurzmi čiastočne chránili vládne opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie, ako napríklad dočasná ochrana pred veriteľmi, aj finančné rezervy firiem, v druhom polroku minulého roka sa dôsledky pandémie, energetickej krízy a vojny na Ukrajine prejavili v širšom meradle a v konkurze skončili aj spoločnosti, ktoré by zbankrotovali už v roku 2020," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková Zmenou legislatívy sa podľa nej výrazne sprísnili podmienky na poskytnutie dočasnej ochrany pred veriteľmi a od júla vlaňajška nastala ďalšia legislatívna zmena.Všeobecne sa za najviac pandémiou postihnuté odvetvia považuje sektor HoReCa, avšak v minulom roku sa v konkurze a v reštrukturalizácii najviac ocitali spoločnosti zo sekcie veľko a maloobchodu.Z hľadiska právnych foriem dlžníkov bolo vlani na majetok právnických osôb podnikateľov vyhlásených 272 konkurzov a tri na majetok fyzických osôb nepodnikateľov. Zároveň boli vyhlásené konkurzy na majetok troch fyzických osôb – podnikateľov.Z celkového počtu vyhlásených konkurzov na majetok podnikateľských subjektov bolo 248 spoločností s ručením obmedzeným, 15 akciových spoločností, štyri verejné obchodné spoločnosti, tri družstvá, jedna komanditná spoločnosť a jedna jednoduchá spoločnosť na akcie.Tri konkurzy boli vyhlásené na majetok právnických osôb-nepodnikateľov, po jednom na neziskovú organizáciu, združenie i nadáciu.