Vlani vstúpilo do zdravotného systému SR najviac biosimilárnych liekov

Bratislava 6. mája (TASR) – V roku 2018 vstúpilo historicky najviac biosimilárnych liekov do systému úhrad slovenského zdravotníctva. Umožnila to novela zákona o podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia. V pondelok na to na tlačovej konferencii poukázala Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).skonštatovala výkonná riaditeľka AIFP Katarína Slezáková s tým, že zákonom je dané, že pri vstupe prvého biosimilárneho lieku musí byť jeho cena v porovnaní s originálnym liekom o 45 percent nižšia. Po tom, ako vyprší patentová ochrana originálnemu lieku, výrobcovia biosimilárnych liekov rovnako ako výrobcovia generických liekov môžu podať žiadosť o registráciu. Zvyčajne tento proces trvá štyri mesiace od podania takejto žiadosti.Slezáková očakáva, že tento rok vstúpi do slovenského systému šesť biosimilárnych liekov. Ako priblížila, keďže liečba biosimilárnymi liekmi je, je podľa jej slov potrebné, aby bola k tejto téme vedená odborná diskusia. Tiež je podľa Slezákovej dôležité, aby boli vytvorené určité princípy, ktoré budú základom na tvorbu štandardných postupov a odporúčaní s ohľadom na to, aby bola bezpečnosť pacienta na prvom mieste.Biosimilárny liek sa na trh môže dostať vtedy, keď vyprší patent originálnemu, teda biologickému lieku. Jeho vstup ovplyvňuje komerčný záujem spoločnosti, no tiež to, či je pre ňu slovenský trh svojou veľkosťou atraktívny. Očakávaný vstup generík z roku 2018 a zo začiatku roka 2019 v rámci tzv. prvovstupov bude podľa AIFP generovať úspory na úrovni minimálne ôsmich miliónov eur.informovala o tom asociácia.Ako Slezáková dodala, biosimilárne lieky sú trendom a majú miesto na trhu.zdôraznila.