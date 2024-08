Vlani zomrelo rekordne veľa humanitárnych pracovníkov, tento rok ich môže byť ešte viac, varuje OSN

Obete náletov v Pásme Gazy

Hrozí ďalší smutný rekord

24.8.2024 (SITA.sk) - Uplynulý rok bol pre humanitárnych pracovníkov mimoriadne smrteľný, pričom v konfliktoch po celom svete ich zomrel rekordný počet.Upozornil na to Úrad Organizácie Spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA), podľa ktorého tento rok môže byť dokonca ešte smrteľnejší.V roku 2023 podľa OCHA zomrelo v 33 krajinách sveta 280 humanitárnych pracovníkov, čo je viac ako dvojnásobok počtu z roku 2022, keď ich bolo 118.„Násilie voči humanitárnym pracovníkom a nedostatok zodpovednosti sú neprijateľné, neúnosné a nesmierne škodlivé pre humanitárne operácie na celom svete,“ vyjadrila sa vo vyhlásení úradujúca námestníčka generálneho tajomníka pre humanitárne záležitosti a koordinátorka núdzovej pomoci Joyce Msuya, pričom vyzvala ľudí pri moci, aby „konali a ukončili porušovanie práv civilistov a beztrestnosť, s akou sa tieto ohavné útoky páchajú“.Viac ako polovica vlaňajších úmrtí bola zaevidovaná počas prvých troch mesiacov vojny v Pásme Gazy, pričom to väčšinou boli obete náletov.Od začiatku vojny v októbri minulého roku len v Pásme Gazy dosiaľ zomrelo viac ako 280 humanitárnych pracovníkov, z ktorých väčšina patrila pod Úrad Organizácie Spojených národov pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA).K vysokej miere úmrtnosti humanitárnych pracovníkov tiež vlani aj tento rok prispelo extrémne násilie v Sudáne a Južnom Sudáne, konštatuje OCHA.Rok 2024 však môže priniesť ďalší smutný rekord pre humanitárnu komunitu. Do 7. augusta už totiž podľa OCHA o život prišlo 172 humanitárnych pracovníkov.