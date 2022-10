Vlasová alopécia, akné alebo psoriáza. S ochoreniami kože sa spája aj genetika – odhaľte svoje genetické predispozície

Využitie genetiky v estetickej medicíne

Androgenetická alopécia patrí medzi najčastejšie formy vypadávania vlasov u oboch pohlaví

Zmiernenie zdravotných dopadov súvisiacich s pribúdajúcim vekom na kvalitu pokožky správnou výživou a pohybom

Najčastejšie chyby, ktorým je možné sa vyvarovať

[1](Navarini a kol., 2014)

[2] (Heilmann-Heimbach a kol., 2017)

[3] (Hagenaars a kol., 2017)

3.10.2022 (Webnoviny.sk) -Vďaka analýze DNA je dnes možné získať množstvo informácií o svojich genetických predispozíciach. Tisícky zákazníkov spoločnosti DNA ERA už poznajú svoju DNA a predispozície spojené s oblasťami ako zdravotné riziká, športové predispozície, výživa, metabolizmus či účinok liečiv. Novinkou sú predispozície spojené so vzhľadom a zdravím. Predispozícia na rozvoj kŕčových žíl, zubnej parodontitídy, tvorbu vrások a ďalšie oblasti spojené so vzhľadom sú súčasťou nového DNA Beauty testu.Medzi predispozície, ktoré je možné skúmať, patria aj chronické zápalové ochorenia kože. "Genetika môže mať vplyv napríklad na vznik psoriázy až do miery 90 %. Na tieto tvrdenia nadväzujú i zistenia ďalšej štúdie z roku 2014. Ľudia, ktorí uviedli, že majú mierne alebo závažné akné, mali významne vyššie genetické riziko ako tí, ktorí uviedli, že akné nemajú[1]," upresňuje genetička a CEO spoločnosti DNA ERA Michaela Šišková a dopĺňa, aké ďalšie predispozície spojené so vzhľadom a zdravím dokážeme analyzovať vďaka poznaniu DNA: "DNA Beauty test obsahuje 20 predispozícií v kategórii Vzhľad a zdravie doplnené o vybrané predispozície z kategórií Vitamíny a minerály a Výživa a zdravie. Dohromady je to 28 genetických predispozícií, ktoré sú zamerané na kvalitu pokožky, vlasov, zubov, prípadne predispozície spojené s hladinou vitamínov a minerálov. Medzi predispozíciami nájdete riziká spojené s rozvojom alopécie, akné, psoriázy a taktiež predispozície na parodontitídu a kŕčové žily."Informácie, ktoré poskytuje analýza, sú nápomocné v estetickej medicíne a pri samotnej liečbe jednotlivých ochorení. "Výhodou genetických testov je, že sa môžu robiť v ktoromkoľvek veku, teda už aj u malých bábätiek, pretože primárna sekvencia DNA človeka sa vo všeobecnosti počas života nemení. Takže platí, čím skôr informáciu získame, tým skôr s ňou vieme pracovať. Výsledky genetických testov nám môžu pomôcť nastaviť včas správnu starostlivosť o pokožku, osvojiť si vhodné návyky v rámci životného štýlu a životosprávy, ktorými sa dá lepšie predchádzať skorému nástupu neželaných zmien na koži. Pozitívny výsledok genetického testu, napr. na atopický ekzém alebo psoriázu, môžeme oceniť pri výbere športu a iných záľub pre dieťa. Neskôr dokonca aj pri výbere vhodného povolania, pri ktorom nebude pokožka vystavená chronickému dráždeniu chemikáliami, vodou, prachom, slnkom a podobne. Pri zvýšenej predispozícii k alopécii alebo vráskam sme schopní tieto zmeny oddialiť včasnou aplikáciou rôznych vitamínových a posilňujúcich roztokov a tiež moderných prístrojových ošetrení. Poznanie našich génov nám pomôže lepšie pochopiť naše telo a nastaviť v živote jednotlivé kroky tak, aby sme si nimi zlepšovali kvalitu života a nerobili opačne," hovorí dermatovenerologička a primárka NU‘CLINIC, MUDr. Jana Chudíková.Za geneticky podmienené predispozície považujeme aj problémy s vlasmi. Vedecké štúdie dokonca potvrdzujú, že rozvoj alopécie môže byť ovplyvnený genetikou až do miery 80 %. V štúdii z roku 2017 skúmali vplyv genetického rizika a dospeli k zisteniam, že 25 % ľudí s najvyšším genetickým rizikom má viac ako 4-násobne vyššie riziko rozvoja tohto ochorenia v porovnaní s 25 % ľudí s najnižším genetickým rizikom.[2] V ďalšej štúdii z toho istého roku uviedlo až takmer 60 % ľudí s najvyšším genetickým rizikom, že trpia miernou alebo závažnou stratou vlasov.[3] Samotné dáta štúdií tak potvrdzujú vplyv genetických predispozícií na ochorenia spojené so stratou vlasov."Najbežnejšou formou je androgenetická alopécia, čo je v preklade mužská a ženská plešatosť,(ohraničená strata vlasov) a(strata vlasov spôsobená ich dlhodobou fyzickou záťažou)," hovorí dermatovenerologička a dodáva že: "Androgenetická alopécia patrí medzi najčastejšie formy vypadávania vlasov u oboch pohlaví.je najčastejším prejavomktoré postihuje milióny mužov po celom svete. U mužov zvyčajne začína okolo 20. roku života a u žien sa vyskytuje prevažne po prekonaní menopauzy.” Správnou starostlivosťou o telo nielen zvonku, ale aj zvnútra dokážeme zamedziť prepuknutiu rôznych ochorení. V prípade alopécie to platí tiež. "Pacienti s alopecia areata mávajú nižšie hladiny vitamínu D, zinku, alebo folátov, takže ich príjem v strave a suplementácia môžu pomôcť s týmto zdravotným problémom, o čom napokon svedčia viaceré prípadové štúdie. Takisto sa uvažuje o vitamíne A ako možnej dopomoci v terapii,” hovorí MUDr. Boris Bajer, PhD.Pokožka sa vekom mení. Znižuje sa produkcia nielen kolagénu, ale aj fibroblastov. Koža sa stáva tenšou, stráca tuk a nevyzerá tak hladko a žiarivo ako kedysi. Hojivosť rán a škrabancov môže byť dlhšia a roky opaľovania alebo dlhodobého pobytu na slnku môžu viesť k vráskam, suchej pleti, hyperpigmentácii, teda k tvorbe stareckých škvŕn alebo dokonca k rakovine kože. "Príznaky prirodzeného starnutia pokožky sa u žien objavujú omnoho skôr ako u mužov. Pripisuje sa to najmä zníženiu ochranných účinkov estrogénov počas menopauzy," upresňuje dermatovenerologička. Na našu pokožku vplývajú nielen vonkajšie, ale aj vnútorné faktory, ku ktorým patrí aj naša genetika. Okrem toho kvalitu pokožky ovplyvňuje aj výživa a pohyb. "Už v roku 2012 vyšla štúdia v Dermatoendokrinologickom žurnáli, kde sa spomína úzky vzťah výživy a kvality pokožky, resp. starnutia pokožky. Je to čiastočne zrkadlom toho, čo do seba dávame. Už teraz vieme, že množstvo látok, najmä s antioxidačnými kapacitami pôsobí blahodárne aj na bunky kože. Ide o vitamíny, karotenoidy, tokoferoly, flavonoidy a iné fytochemikálie. Zároveň sa spomínajú aj makroživiny, akými sú omega-3 mastné kyseliny, alebo kvalitné zdroje bielkovín," hovorí doktor Bajer.Kŕčové žily sú problémom, s ktorým sa v dnešnej dobe stretáva čoraz viac ľudí, a teda sa radia k jednej z najrozšírenejších civilizačných chorôb. So zvyšujúcim sa vekom narastá aj vznik chronických žilových ochorení. Rizikovými faktormi vzniku kŕčových žíl sú okrem iných aj opakované tehotenstvo, nadváha a obezita, ale aj genetická predispozícia. "Pri kŕčových žilách je dôležitá úprava životného štýlu a stravy. Zaradiť do denného harmonogramu viac pohybových aktivít ako chôdzu, miernu cyklistiku, turistiku, plávanie. Ak vás trápia kŕčové žily, je dobré obmedziť silové športy so zadržiavaním dychu, zdvíhanie príliš ťažkých bremien a tiež dlhodobé státie či sedenie," radí doktor Bajer.Ľudia vo väčšine prípadov zanedbávajú svoje zdravie až kým nemajú zdravotné komplikácie. Prevencia je pritom jednoduchšia ako "hasenie požiaru”. Jedným z dôležitých krokov je správna strava a fyzická aktivita. "Strava a pohybové aktivity patria medzi dva základné piliere prevencie civilizačných ochorení. Na Slovensku je prevencia dlhodobo zanedbávaná, čo vidíme na niektorých špecializáciách aj mimo srdcovo-cievnych lekárov alebo cukrovkárov. Stačí sa pozrieť na prevenciu v urológii u mužov. Pritom riešenie minimálnych problémov alebo udržiavanie plného zdravia je oveľa lepšie a jednoduchšie nielen pre pacienta, ale aj zdravotníkov a zdravotný systém ako taký," dopĺňa doktor MUDr. Boris Bajer, PhD.Získanie relevantných informácií o možných predispozíciách prostredníctvom DNA Beauty testu a odporúčania i rady odborníkov k včasným preventívnym krokom môžu pomôcť znížiť riziko. Genetička Michaela Šišková zároveň zdôrazňuje: "Je dôležité povedať, že náš test nenahrádza diagnostiku ani lekárske vyšetrenie. Ide o test na genetické predispozície." Výsledok preto, ktorú je možné včas konzultovať so svojím lekárom a zamerať sa na primárne kroky prevencie.Poznanie genetických predispozícií a možnosť využiť informácie vo svoj prospech nám môže pomôcť lepšie pochopiť vlastné telo. Vďaka tomu si vieme nastaviť životný štýl tak, aby sme zlepšili kvalitu nášho života a dopriali tak svojmu telu tú správnu starostlivosť. S vhodným nastavením životného štýlu pomáha od roku 2018 práve spoločnosť DNA ERA. Z výsledkov analýzy DNA sa dozviete informácie o svojich genetických predispozíciách v oblastiach ako zdravotné riziká, športové predispozície, metabolizmus, výživa a ďalšie, v závislosti od druhu absolvovaného testu. DNA ERA ponuka DNA Lifestyle test, DNA Health test alebo komplexnú analýzu a to DNA Complex test, ktorý obsahuje všetky oblasti, ktoré má aktuálne DNA ERA v ponuke, je to viac ako 110 genetických predispozícií. Okrem toho pribudla do ponuky aj horúca hodnotná novinkaTento článok nie je autorským obsahom Webnoviny.sk . Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.