Vlastník British Airways zvýšil kvartálny zisk

Na snímke lietadlá leteckej spoločnosti British Airways. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 26. októbra (TASR) - Spoločnosť IAG, vlastník aerolínií British Airways, Iberia a Aer Lingus, oznámila za 3. štvrťrok mierny rast zisku, pričom výsledkami zároveň prekonala svoje pôvodné odhady. Výsledky podporil najmä zvýšený dopyt v Európe, ktorý pomohol vykompenzovať aj rast nákladov na palivá.Prevádzkový zisk bez započítania jednorazových položiek dosiahol v 3. štvrťroku 1,46 miliardy eur. To znamená mierny rast oproti 1,45 miliardy eur v rovnakom období minulého roka a zároveň lepší výsledok, než očakávala samotná spoločnosť. Vedenie IAG predpokladalo, že zisk klesne na 1,43 miliardy eur.Podľa šéfa IAG Willieho Walsha sú výsledky veľmi dobré, najmä ak sa do úvahy vezmú vysoké náklady na pohonné látky a negatívne kurzové vplyvy.Celkové tržby dosiahli 7,14 miliardy eur. Medziročne to predstavuje rast o 8,5 %. Za deväť mesiacov tohto roka sa tržby zvýšili o vyše 5 % na 18,35 miliardy eur.