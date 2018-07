Vlastník Slovnaftu sa chce zamerať i na podporu slovenských start-upov

Slovnaft, ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. júla (TASR) - Slovensko sa za posledné desaťročie etablovalo na svetovej start-upovej scéne. Venture kapitálová spoločnosť Lead Ventures ho chce využiť ako jednu z dôležitých krajín strednej a východnej Európy pre ďalšiu podporu inovatívnych projektov v oblastiach energetiky, chémie, mobility či internetu vecí. Jedným z kľúčových investorov vo fonde je vlastník spoločnosti Slovnaft, maďarský MOL. Pre TASR to uviedol predseda predstavenstva Lead Ventures Abel Galacz.zdôraznil Galacz, ktorý pôsobil na Slovensku štyri roky ako člen predstavenstva spoločnosti Slovnaft, čo vníma ako výhodu pri znalosti nášho trhu.konštatoval Galacz.Lead Ventures bude v priemere investovať do jednotlivých spoločností viac ako 2 milióny eur, čo im má pomôcť rásť v ich ďalšej fáze vývoja. Celkovo pôjde o sumu 100 miliónov eur, ktorú chce spoločnosť preinvestovať v dvoch kapitálových fondoch.MOL a MFB Invest, investičná časť Maďarskej rozvojovej banky (MFB), vyčlenili do prvého fondu po 25 miliónov eur s cieľom zamerať sa najmä na maďarské investície. MOL figuruje aj v druhom fonde, kde poskytne ďalších 25 miliónov eur, rovnako ako Maďarská banka pre export a import (Exim). Ten sa zameria na podporu zabehnutých start-upov v Českej republike, na Slovensku a v ďalších európskych krajinách.