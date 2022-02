Vlastniť historickú pamiatku dnes nie je problém, obnoviť ju však chce veľkú vytrvalosť

Rekordných 32 historických skvostov zabojuje o titul Kultúrna pamiatka roka - Fénix

Z 32 projektov 12 laureátov

Ocenenie vytrvalosti, trpezlivosti, ale aj odvahy

23.2.2022 (Webnoviny.sk) -Chcete sa stať vlastníkom historickej pamiatky v podobe zámku, kaštieľa, či dokonca kostola? Dnes už žiaden problém. Obnoviť, zrekonštruovať a dodať národnej kultúrnej pamiatky zašlý lesk a slávu, to už si ale vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti, odhodlania, nadšenia pre vec a samozrejme aj financie. Svoje o tom vedia aj vlastníci 32 historických skvostov z radov súkromných majiteľov, občianskych združení, či samospráv, ktorí sa pustili v uplynulých rokoch do ich obnovy a tento rok sa uchádzajú o prestížne ocenenie zo strany odbornej i širokej verejnosti. Januárová uzávierka prihlášok do 15. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix so sebou priniesla rekordných počet prihlásených pamiatok, ktorých proces obnovy, či reštaurovania bol ukončený v rokoch 2020 a 2021. Medzi prihlásenými historickými skvostami sa tento rok nachádzajú kaštiele, zámky, sakrálne stavby ale aj zaujímavé technické národné kultúrne pamiatky z celého Slovenska. Každá z pamiatok v sebe skrýva svoj vlastný čarovný príbeh popretkávaný dejinami, ktorý však neraz poznačili nielen devastačné zásahy prírodných živlov, ale častokrát aj strojov a necitlivý prístup pôvodných vlastníkov. Každá z nich však práve vďaka súčasným majiteľom povstala doslova ako bájny vták Fénix z pomyselného popola a pohľad na ne opäť prináša potešenie. Svoje o tom vedia, aj zástupcovia minuloročného dvojnásobného víťaza ocenenia Kultúrna pamiatka roka – Fénix z kaštieľa v obci Fintice.Po úspešnej uzávierke prihlášok čaká odbornú porotu zloženú zo špičkových odborníkov z radov architektov, reštaurátorov, znalcov dejín, či zástupcov pamiatkových úradov a odboru ochrany pamiatkového fondu MK SR, spolu so zástupcami partnerov a spoluorganizátorov súťaže, spoločnosti SPP a Nadácie SPP v najbližších týždňoch neľahká úloha. Z 32 predložených projektov nominujú 12 pamiatok. Tie zabojujú o hlas odborníkov. "Keď vyberáme tie, ktoré by mali uspieť a získať cenu Fénix, tak vyberáme z rôznych aspektov. Od tej najprísnejšej odbornosti, zvládnutia rekonštrukcie a reštaurátorských prác, až po to, aký má pamiatka vplyv na svoje okolie a radosť jej návštevníkov z toho, pri akom krásnom objekte sa nachádzajú. Každá pamiatka má svoj príbeh historický a potom má príbeh svojej obnovy. Obidva pohľady sú veľmi príťažlivé. Určite ten objektívny historický príbeh dominuje, ale aj ten malý príbeh, príbeh jej obnovy, je veľmi dôležitý," hovorí o kritériách na laureátov ocenenia Ladislav Snopko, člen odbornej poroty súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix a zároveň člen správnej rady Nadácie SPP, ktorá v rámci 15. ročníka prevzala zodpovednosť za organizáciu súťaže a zaviedla do procesu súťaže viaceré novinky. Do súťaže sa tak po prvý krát prihlasovali majitelia pamiatok online, súťaž má nové logo a novú informačnú web stránkou www.kpr-fenix.sk . Práve na tejto web stránke bude od marca prebiehať aj hlasovanie verejnosti o najkrajšiu obnovenú pamiatku spomedzi všetkých prihlásených projektov. Víťaz verejného hlasovania získa cenu "Kultúrna pamiatka roka – Cena Nadácie SPP". "SPP prostredníctvom svojej Nadácie prispieva nielen reálne k obnove pamiatok, ale aj duchovne a to práve prostredníctvom ceny Fénix. Myslím si, že ide o prezentáciu pamiatok verejnosti tým najlepším možným spôsobom," potvrdzuje Ladislav Snopko v nadväznosti na fakt, že práve SPP a Nadácia SPP v uplynulých rokoch prispeli k záchrane viac než 260 slovenských pamiatok sumou prevyšujúcou 16 miliónov eur.Vyhlasovateľom súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix je Ministerstvo kultúry SR, spolu s Nadáciou SPP a partnermi súťaže SPP a RTVS. Laureáti 15. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Kultúrna pamiatka roka – Fénix priamo z rúk ministerky kultúry SR a tiež finančnú odmenu od generálneho partnera súťaže Nadácie SPP vo výške 10 000 eur. Slávnostné vyhlásenie víťazov je plánované na máj 2022. A hostiteľom súťaže bude Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne, hrdý víťaz a držiteľom ocenenia Fénix za rok 2021 v kategórii "mimoriadny počin pri obnove a reštaurovaní kultúrnej pamiatky".Informácie o kultúrnych pamiatkach, ktoré v minulosti povstali z popola zásluhou vytrvalosti, trpezlivosti a neúnavného úsilia ich nových majiteľov a zaslúžia si naše ocenenie, sú dostupné aj na stránke http://pamiatkaroka.spp.sk/ Informačný servis