Vlhová dosiahla tretí najlepší čas v 1. kole slalomu Svetového pohára

Na snímke slovenská reprezentantka Petra Vlhová v prvom kole v slalome žien Svetového pohára v alpskom lyžovaní vo fínskom Levi 17. novembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Levi 17. novembra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová dosiahla tretí najlepší čas v elitnej pätnástke 1. kola sobotného slalomu Svetového pohára vo fínskom Levi. Na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú zaostávala 59 stotín. Pred ňou si najlepšiu pozíciu na atakovanie favoritky v druhom kole vybojovala Švédka Frida Hansdotterová, februárová olympijská víťazka stratila v prvej jazde len 14 stotín.Začiatok druhých pretekov a prvého slalomu sezóny SP v alpskom lyžovaní presunuli o 3/4-hodinu na 11.00. Pre protivietor v polárnom stredisku skrátili aj trať znížením polohy štartovej búdky. Neboli to dramatické zmeny, necelých 30 metrov, 13 bránok a približne 15 jazdeckých sekúnd na dlhom pretekárskom svahu.Tieto podmienky mierne ovplyvnili súťažiace protipólových kategórií. Zvýhodnilo to lyžiarky, ktorých slalomárska kondícia nie je na úrovni najlepších, naopak malú nevýhodu cítili pretekárky, ktoré zvyknú zvyšovať tempo svojich jázd. To je práve doména Shiffrinovej, ktorá v prvej tretine na skrátenom medzičase naozaj zaostávala, ale zo šiesteho najrýchlejšieho nájazdu do kľúčového strmého úseku sa hravo dostala najvyššie ešte na druhom medzičase a hoci jej Hansdotterová konkurovala, najčistejší prejazd technickou pasážou a zvyšovanie dynamiky jazdy dostali do čela americkú superstar.Petra Vlhová mala prvý medzičas rýchlejší od Shiffrinovej o 12 stotín. V zatvorených bránkach rytmicky postavenej trate držala vyšší nájazd, ale niektoré oblúky neprešla najčistejšie. Napriek tomu si vyjazdila nádejnú pozíciu na prvé pódiové umiestnenie sezóny. Druhé kolo malo plánovaný štart o 13.15 SEČ.