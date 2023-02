Vlhová ide obrovský slalom na svetovom šampionáte, na líderku Shiffrinovú stráca sekundu

Štartovali aj Jančová a Hromcová

Vlhová má z MS už šesť medailí

16.2.2023 (SITA.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila 9. miesto v 1. kole štvrtkového obrovského slalomu žien na majstrovstvách sveta vo Francúzsku, na vedúcu Američanku Mikaelu Shiffrinovú stratila presne jednu sekundu. Druhá je po prvej jazde Francúzka Tessa Worleyová (+0,12 s), tretia pozícia patrí Talianke Federice Brignoneovej (+0,31 s). Druhé kolo sa ide od 13.30 h.Dvadsaťsedemročná Liptáčka štartuje na MS vo Francúzsku iba v technických disciplínach, slalom žien sa uskutoční v sobotu (1. kolo 10.00 h, 2. kolo 13.30 h).V prvom kole "obráku" sa pred ňu dostali aj obhajkyňa titulu Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová , Nórka Ragnhild Mowinckelová , jej krajanka Mina Fürst Holtmannová , Švédka Sara Hectorová a Poľka Maryna Gasienicová-Danielová.Zo Sloveniek sa predstavili aj Rebeka Jančová s číslom 49 a Petra Hromcová s číslom 52. Jančová zaostala za Shiffrinovou o 3,78 s a priebežne jej patrí 37. pozícia, Hromcová stratila na líderku 7,31 s a zatiaľ je na 43. priečke. V štartovej listine je dokopy 114 pretekárok.Olympijská víťazka v slalome zo ZOH 2022 v Pekingu Vlhová absolvovala na MS v zjazdovom lyžovaní doposiaľ 14 pretekov, z toho 13 individuálnych. Získala šesť medailí, vrátane zlatej v obrovskom slalome v roku 2019 vo švédskom Aare.Na MS 2019 bola tiež druhá v alpskej kombinácii a tretia v slalome. Na MS 2017 vo švajčiarskom St. Moritzi sa tešili zo striebra v tímovej súťaži, na ostatnom šampionáte pred dvomi rokmi v talianskej Cortine D´Ampezzo bola strieborná v slalome aj alpskej kombinácii.Vlhová zaznamenala v tejto sezóne Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní dokopy deväť pódiových umiestnení a jedno víťazstvo - v slalome v rakúskom Flachau. V celkovej klasifikácii seriálu je druhá so ziskom 966 bodov, no vedúca Shiffrinová má na konte už 1697 bodov. V hodnotení slalomu je Slovenka tretia s 530 bodmi, v "obráku" jej patrí štvrtá pozícia so 436 bodmi.