Vlhová je bližšie k zisku veľkého glóbusu, zjazd v Lenzerheide zrušilo počasie

Švajčiarka prišla o možnosť získať body

Vlhovej patrí 12. priečka

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.3.2021 (Webnoviny.sk) - Finále Svetového pohára v alpských lyžiarskych disciplínach vo švajčiarskom Lenzerheide bude bez pretekov v zjazde mužov aj žien. V stredu ráno predstavitelia Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) definitívne rozhodli o zrušení najrýchlejšej disciplíny, keďže po ďalšom výdatnom snežení nedokázali upraviť trať na požadovanú úroveň. Znamená to, že malé glóbusy za hodnotenie zjazdu získali doterajší lídri disciplíny Švajčiar Beat Feuz a Talianka Sofia Goggiová."Počasie rovnako ako po oba predchádzajúce dni aj v stredu znemožnilo absolvovať potrebný tréning a tým aj súťažiť v zjazde. Organizátori do poslednej chvíle bojovali o konanie oboch pretekov, ale televízna inšpekcia o pol ôsmej ráno skonštatovala, že počasie to nedovolí," napísal web SRF.Zároveň Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová prišla o možnosť bodovo si polepšiť v súboji o veľký glóbus so Slovenkou Petrou Vlhovou . Dvojnásobná majsterka sveta z Cortiny d'Ampezzo verila, že v rýchlostných disciplínach v Lenzerheide zmaže bodové manko na líderku SP Vlhovú. Pred finálovým týždňom Vlhová viedla s náskokom 96 bodov pred Gutovou-Behramiovou.Po zrušení zjazdárskeho finále do konca sezóny zostáva odjazdiť troje preteky - super G , slalom a obrovský slalom. "Zrušenie zjazdu je zo švajčiarskeho pohľadu trpký fakt. Gutová-Behramiová aj Marco Odermatt mohli v zjazde získať dôležité body v boji o veľký glóbus s Petrou Vlhovou, resp. Alexisom Pinturaultom ," komentovala švajčiarska televízia.Zatiaľ čo Beat Feuz získal štvrtý malý glóbus v zjazde v neprerušenej sérii, úradujúca olympijská šampiónka v tejto disciplíne Goggiová sa predtým zo sezónneho triumfu vo Svetovom pohári tešila iba raz - v roku 2018 a rovnako v zjazde. Goggiová, ktorá sa po januárovom zranení chystala na súťažný návrat práve v Lenzerheide, v súčte celej sezóny zdolala o 70 bodov obhajkyňu malého glóbusu Švajčiarku Corinne Suterovú.Tretia skončila jej krajanka Gutová-Behramiová. Petre Vlhovej patrí 12. priečka so ziskom 164 bodov, čo je jej kariérne maximum. Rovnaký počet bodov 25-ročná Liptáčka vybojovala v najrýchlejšej disciplíne aj v uplynulej sezóne SP, vtedy to stačilo na celkové 16. miesto. Predtým zjazdy na najvyššej úrovni nejazdila.