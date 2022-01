Vlhová je po prvom kole obrovského slalomu v Kranjskej Gore na 15. mieste

Aktualizované 8. januára o 10.58 hod.



Slovenskej reprezentantke Petre Vlhovej patrí 15. priečka po prvom kole obrovského slalomu žien Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v slovinskej Kranjskej Gore.

Dvadsaťšesťročná Liptáčka sa na zjazdovke Podkoren predstavila ako štvrtá a po svojej jazde sa zaradila na poslednú 4. priečku, keď na vedúcu Francúzku Tessu Worleyovú strácala 1,43 sekundy a za vtedy treťou Američankou Mikaelou Shiffrinovou o tri stotinky. Preteky v Kranjskej Gore sú náhradou za Maribor, kde podmienky nedovoľovali organizáciu pretekov SP

8.1.2022 (Webnoviny.sk) -Na čelo poradia sa napokon dostala so sedmičkou Švédka Sara Hectorová o osem stotín sekundy pred Worleyovou. Pred Vlhovú sa dostalo aj niekoľko ďalších súperiek a napokon po elitnej tridsiatke figuruje na 15. pozícii iba jeden stupienok za Shiffrinovou. Druhé kolo je na programe od 12.30 h."Prvé kolo nehodnotím skvelo, pretože od začiatku až do cieľa som bojovala s traťou, je strašne rozbitá a nie je tam svetlo. Šla som veľmi zle. S takými podmienkami sa trochu trápim. Uvidíme v druhom kole. Vylepšiť sa v tomto smere nedá nič, len sa tomu prispôsobiť a bojovať do konca," povedala Petra Vlhová po prvom kole podľa JOJ Šport.Petra Vlhová je aktuálne tretia v hodnotení obrovského slalomu tejto sezóny. Líderkou je Mikaela Shiffrinová, ktorá nútene vynechala "obrák" v rakúskom Lienzi v závere decembra. Druhá je priebežne Sara Hectorová. V celkovom poradí SP vedie Shiffrinovu s náskokom 115 bodov pred Vlhovou.