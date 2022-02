Vlhová má na olympiáde v Pekingu veľké plány. Prišli sme si po medaily, vraví Pini

Petra je v top forme

2.2.2022 - Američanka Mikaela Shiffrinová má šancu získať medailu vo všetkých piatich olympijských vystúpeniach na ZOH 2022. Podľa agentúry AP by jej však status predpokladanej multimedailistky z Jen-čchingu mohla prekaziť jej slovenská rivalka Petra Vlhová. Podľa jej švajčiarskeho trénera Maura Piniho prišla do Pekingu s veľkými plánmi."Prišli sme sem po medaily. Petra je tretíkrát na zimných olympijských hrách a má perfektnú pozíciu. Prvýkrát bola medzi porazenými, druhýkrát sa stále učila a teraz je pripravená na veľké výkony," zdôraznil Pini.Agentúra AP tvrdí, že Vlhová má šancu na zisk cenného kovu v minimálne troch disciplínach. S istotou zisku malého glóbusu za slalom vo Svetovom pohári sa jej bude na vrchole sezóny súťažiť oveľa lepšie, ako keby táto situácia predtým nenastala."Netreba však zabúdať, že Slovenka je aj bývalá majsterka sveta v obrovskom slalome a má aj dve strieborné medaily z kombinácie z majstrovstiev sveta. Podľa Piniho do úvahy okrem spomenutých disciplín prichádza aj super G a možno aj zjazd a tiež vystúpenie v tímovej súťaži," napísala AP.Pred štyrmi rokmi na ZOH v Pjongčangu Vlhová participovala vo všetkých šiestich súťažiach zjazdového lyžovania, najlepšia bola piata v alpskej kombinácii.Podľa švajčiarskeho trénera bude mať prípadný zisk medailí veľký význam nielen pre jeho zverenku a jej tím, ale pre celé Slovensko. Päť a polmiliónová krajina v srdci Európy dosiaľ nemá medailu zo zjazdového lyžovania zo zimných olympijských hier."Bol by to určite dôvod na oslavy. Som si istý, že celé Slovensko bude hnať Petru za úspechom. Cítime vo vzduchu tú obrovskú podporu," podotkol 56-ročný kouč s talianskymi koreňmi.Skúsený tréner sa stal šéfom tímu ambicióznej Liptáčky iba pred začiatkom aktuálnej sezóny, ale veľa vecí v jej príprave výrazne zmenil. Najmä sa prestali koncentrovať na kvantitu. Uprednostňujú radšej kvalitný tréning pred pretekmi, kde by Vlhová nemala veľkú šancu na popredné umiestnenie."V minulej sezóne získala veľký glóbus, ale na jej konci bola totálne zničená. Preto sme spomalili a začali pracovať obozretnejšie so zameraním len na určité súťaže. A vychádza to. V celkovom poradí Svetového pohára má Petra viac bodov pri menšom počte pretekov, čo je obrovský rozdiel. Snažíme sa zameriavať aj na detaily. Pretekárka jej formátu potrebuje aj čas na výdych a dobitie batérií. A potom príde aj radosť z lyžovania a úsmev na tvári," dodal Pini.