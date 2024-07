Vlhová má nového kondičného trénera. Bola to veľká rana, ale život ide ďalej, hovorí

Od futbalu k zjazdovému lyžovaniu

8.7.2024 (SITA.sk) - Elitná slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní sa na novú sezónu pripravuje pod novým kondičným trénerom, Taliana Marca Portu na uvedenom poste nahradil jeho krajan Andrea Nonnato.Štyridsaťročný odborník strávil ostatné týždne v Liptovskom Mikuláši a pracoval s úradujúcou olympijskou šampiónkou v slalome na tom, aby sa po nepríjemnom januárovom zranení kolena a operácii čo najlepšie pripravila na návrat do súťažného kolotoča."Cítim sa super. V tíme som stretol samých skvelých ľudí, ktorí mi pomohli, aby som sa tu cítil ako doma. Postupom času spoločne pracujeme, aby boli naše vzťahy ešte lepšie,“ povedal Andrea Nonnato v rozhovore pre Sport Management Company (SMC).Nový kondičný kouč Vlhovej doteraz pracoval vo futbalovom prostredí. Najprv pri mládeži v AC Padova, neskôr pri ženách Hellasu Verona a od januára 2021 do júna 2022 v FC Janov."Dá sa povedať, že som teraz urobil celkom veľký skok od futbalu k zjazdovému lyžovaniu. Pred rokom som sa na jednej konferencii v Anglicku zoznámil s Marcom Portom, kde sme si ľudsky aj profesionálne sadli. Zostali sme v kontakte a keď sa rozhodol, že pri tíme Petry Vlhovej končí, spomenul si na mňa. Som totiž nielen kondičný tréner, ale venujem sa aj rehabilitácii a detailnému procesu návratu športovcov do akcie po zranení. Priznám sa, že som nad tým musel popremýšľať, pretože som si uvedomoval, že to bude pre mňa niečo nové. Zároveň som to však vnímal ako obrovskú výzvu, aj preto napokon bolo pre mňa ľahké povedať áno,“ prezradil.Slovenská lyžiarka dostala prednosť aj pred ponukou z AC Miláno, ktorú dostal Nonnato dva týždne po ponuke od Vlhovej tímu."Už som však predtým prikývol na ponuku Maura Piniho a zároveň som myslel na splnenie jedného z mojich snov týkajúceho sa účasti na zimných olympijských hrách v roku 2026. Takže Petra jasne vyhrala nad spomenutou ponukou,“ uviedol Talian a o svojej novej klientke dodal: "Petra je absolútne prirodzená a sama sebou. Myslím si, že pri takýchto špičkových športovcoch to nie je úplne bežné, o to viac sa z toho teším. Zároveň je to plus v súvislosti s našou spoluprácou, keďže zostáva nohami na zemi a dokáže sa veľmi dobre správať k ľuďom okolo seba. Zároveň vidí veci presne také, aké sú, nič si zbytočne nedomýšľa. Je to naozaj skvelý človek."Švajčiarsky tréner Mauro Pini vedie Vlhovú od leta 2021."Marco bol najdlhšie slúžiacim členom tímu, s Petrou strávil osem sezón. Po tej uplynulej sa rozhodol, že chce byť bližšie k svojej rodine, čo som, samozrejme, akceptoval. Strávil som hľadaním náhrady dosť veľa času. Nebolo jednoduché nájsť špecialistu so skúsenosťami, ale napokon sa mi podarilo osloviť Andreu Nonnata. Dlhodobo pracoval s profesionálmi športovcami, mužmi aj ženami. Jeho špecializácia je práca so športovcami vracajúcimi sa do diania po zranení, čo taktiež zavážilo v našom rozhodovaní. Začali sme spolupracovať v máji a myslím si, že všetko ide podľa očakávaní. Môžete sa opýtať Petry, ale viem, že aj ona je veľmi spokojná s novým členom tímu. Andrea je výborný človek, vie komunikovať a má dostatok skúseností, takže veľmi rýchlo zapadol do kolektívu, pritom ku nám prišiel v neľahkej situácii. O to viac si to cením a vážim,“ povedal Pini. Petra Vlhová nečakala, že vo svojom tíme príde o Marca Portu."Preto som to vnímala veľmi ťažko. Marco bol pre mňa už ako rodina. Za tie roky sme sa spoznali a prežili sme krásne momenty, ale aj ťažké časy. Takže keď mi oznámil, že končí, bola to pre mňa veľká rana. Ale život ide ďalej a viem, že raz to muselo prísť. Na jednej strane som to chápala, pretože jeho dôvod je rodina, no na druhej strane som z toho bola veľmi nešťastná," prezradila 29-ročná Liptáčka a o spoluprácu s Nonnatim doplnila: "Zatiaľ spolu robíme veľmi krátko na to, aby som k tomu povedala viac, ale som spokojná, akým smerom to ide."