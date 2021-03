Vlhová predviedla v obrovskom slalome skvelý výkon, po 1. kole skončila druhá za Shiffrinovou (video)

Gutová-Behramiová doplatila na chybu

7.3.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenka Petra Vlhová predviedla skvelý výkon v 1. kole nedeľňajšieho obrovského slalomu žien v rámci Svetového pohára v Jasnej a výsledkom je druhá priečka v priebežnej klasifikácii. Lepšia ako rodáčka z neďalekého Liptovského Mikuláša bola iba víťazka sobotného slalomu Američanka Mikaela Shiffrinová , ktorá vedie s náskokom 16 stotín sekundy.Tretie miesto patrí prekvapeniu tejto sezóny Poľke Maryne Gasienicovej-Danielovej s odstupom 44 stotín. Len o 5 stotiniek je za ňou ďalšia nečakaná tvár - Američanka Nina O'Brienová. Až piata je líderka hodnotenia obrovského slalomu v SP Talianka Marta Bassinová s mankom 84 stotín.Úradujúca majsterka sveta a Vlhovej hlavná rivalka v boji o veľký glóbus Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová urobila hneď na začiatku veľkú chybu a časovú stranu si odniesla so sebou až do cieľa. Po odjazdení elitnej tridsiatky pretekárok je až na 14. mieste s mankom 1,78 s.Vzhľadom na veľký časový odstup to vyzerá tak, že 29-ročná Švajčiarka preruší svoju famóznu sériu 11 pódiových umiestnení v súčte pretekov Svetového pohára a na majstrovstvách sveta. Až sedem týchto pretekov bolo víťazných.Na trati s 50 bránkami a prevýšením 400 m sa Vlhová predstavila s číslom 3 a predviedla plynulú aktívnu jazdu bez zjavného vybočenia z ideálnej línie oblúkov. Zdanlivá nenáročnosť trate bez oddychového miesta od pretekárok vyžadovala maximálne sústredenie a nepoľavenie v agresivite, čo sa Vlhovej zjavne podarilo.Niekdajšia skvelá slalomárka Veronika Velez-Zuzulová ako spolukomentátorka RTVS pripomenula, že na trati obrovského slalomu sa nachádzajú dva druhy snehu. V jej hornej časti bol sneh neporušený, ale v druhej polovici sa jazdil v sobotu slalom, a tam bol sneh viac utlačený a ľadový. Špecifikom bolo aj to, že časť trate sa nachádzala na ostrom slnku a ďalšia zasa v tieni a táto svetelná zmena viacerým pretekárkam spôsobovala problémy."Bola som nastavená, že pôjdem naplno a myslím si, že som konečne predviedla moju jazdu. Na začiatku som sa snažila chytiť rytmus, v strednej pasáži som sa už cítila veľmi dobre. V spodnej časti som trochu robila chyby, problém mi robila najmä zmena svetla zo slnka do tieňa, vo dvoch bránkach som takmer nič nevedela. Celkovo som však spokojná s tým, čo som predviedla. Je to v pohode a pokúsim sa to zopakovať aj v druhej jazde," uviedla Petra Vlhová pre RTVS.Na štarte 1. kola obrovského slalomu by sa mala predstaviť ešte slabšia polovica pretekárskeho poľa.Pôvodne v štartovnej listine figurovalo 58 lyžiarok, ako posledná pôjde do boja Slovenka Petra Hromcová