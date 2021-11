Vlhová sa najprv dotiahla a už je krok pred Shiffrinovou, vraví Strachová

Prvýkrát v úlohe spolukomentátorky

Základom je pevná psychika

Veci sa nedajú robiť dlho rovnako

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo Petra Vlhová počas víkendu vo fínskom Levi zopakovala svoje dva slalomové triumfy spred roka, ďalšia pôvodom Liptáčka, ale s českou vlajkou za menom, Martina Dubovská sa šiestym miestom zaradila do absolútnej špičky.Štatistici si povšimli, že je to najlepšie umiestnenie českej pretekárky v slalome od marca 2017, keď Šárka Strachová skončila v americkom Squaw Valley druhá a krátko na to ukončila kariéru."Veľmi som to s ňou prežívala. Azda aj preto, že viem, aké to je stáť na štarte pretekov. Koľkokrát som si vravela, že o nič nejde, ale nie je to také jednoduché. Aj v prípade Martiny Dubovskej je to často o tom, čo jej dovolí hlava," skonštatovala Šárka Strachová (za slobodna Záhrobská) na adresu Slovenky s českým pasom v rozhovore na webe iDnes.cz.Preteky v Levi si niekdajšia veľká súperka Veroniky Velez-Zuzulovej prvýkrát užila v pozícii televíznej spolukomentátorky. A chválila 29-ročnú Dubovskú, ktorá za trináste a šieste miesto nazbierala 60 bodov do hodnotenia SP v slalome, kde jej patrí priebežné deviate miesto."Páčilo sa mi ako pokojne pôsobí jej jazda na svahu. Nemáva väčšie problémy, nerobí chyby, nevypadáva. V uplynulej sezóne sa ani raz nestalo, aby preteky nedokončila, vo všetkých bodovala. Pred sobotňajším slalomom som Martine vravela, nech do toho ide s čistou hlavou. Po trinástom mieste som jej napísala, že patrí medzi najlepšie, ale v nedeľu nech pridá do svojich jázd viac risku. A po šiestom mieste som doplnila, že ukázala, že na to má," zhodnotila Strachová počínanie Dubovskej v Levi.Držiteľka medailového kompletu z majstrovstiev sveta aj bronzová medailistka zo ZOH 2010 vo Vancouveri nepochybuje o tom, že svetovému ženskému slalomu kraľujú Petra Vlhová a Mikaela Shiffrinová. Prečo je to tak?"Mikaela bola vždy nesmierne stabilná, má výbornú techniku aj psychickú odolnosť. Petra sa postupne dotiahla na jej úroveň a teraz je aj o krok pred ňou. Je otázne, nakoľko Mikaelu ovplyvňujú bolesti chrbta. Petra však teraz pôsobí sebaisto, počas víkendu predviedla štyri perfektné jazdy. Obe sú navyše pretekárky, ktoré vedia psychicky ustáť to, keď vedú po prvom kole," vyslovila sa Strachová.Niekdajšia svetová slalomárka sa vyjadrila aj k často medializovanému pracovnému rozchodu Petry Vlhovej s Liviom Magonim a angažovaniu nového trénera Maura Piniho."Stále je to o pohode v tíme a Petra ju zrejme s Liviom nemala. Už spolu boli dosť dlho. A aj keď dosiahli skvelé výsledky, po štyroch rokoch je vždy dobré tím nejako osviežiť a obmeniť. Inak sa môže stať, že sa jeho členovia zacyklia. Nové myšlienky a pohľady vnášajú do tréningu novú energiu. Niektoré veci sa nedajú robiť desať rokov rovnako," zamyslela sa víťazka dvoch pretekov Svetového pohára a držiteľka 17 pódiových umiestnení.Na adresu Dubovskej a jej možného posunu v budúcnosti ešte Strachová dodala: "Určite má na to, aby jazdila pravidelne v Top 10. A keď stabilne končíte okolo siedmeho miesta, vystihnete svoj deň a niektoré súperky urobia chyby, môžete útočiť až niekam k štvrtému miestu. Vlhová, Shiffrinová, Holdenerová či Swennová Larssonová sú stále o pár krokov pred Dubovskou. Avšak každá z nich môže urobiť chybu, v slalome sa to často stáva."