Vlhová sa nevošla v Crans Montane do bránky a po vypadnutí v super G si nepripíše ani bod

Niet jej čo vyčítať

Ambície zostanú nenaplnené

24.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová si v nedeľu v Crans Montane nepripíše body do hodnotenia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní . V treťom superobrovskom slalome sezóny Vlhová neprešla predpísaným spôsobom istú časť trate a zostala mimo výsledkového poradia.Dvadsaťpäťročná Liptáčka po skoku za horizontom nestačila nasmerovať lyže správnym smerom a minula jednu z bránok. Vlhová mala štartovné číslo 1 a doplatila aj na to, že nemala informácie z trate, keďže pred ňou išli len predjazdci."Do niekoľkých bránok išla dosť na priamo. Ďalšiu bránu nebolo vidieť pod skokom. Lyže mala otočené iným smerom, ako mala mať. Je to súčasť života, ktorý patrí k lyžovaniu. Nemám čo Petre vyčítať, stáva sa to," uviedol expert RTVS Timotej Zuzula.Petra Vlhová v predchádzajúcich dvoch podujatiach SP v Crans Montane predviedla výbornú zjazdársku formu. V piatok skončila tesne pod pódiom na štvrtom mieste a v sobotu pridala siedmu priečku v najrýchlejšej disciplíne.Veľké ambície mala zverenkyňa Livia Magoniho aj v nedeľňajšom super G, ale zostanú nenaplnené. Napriek tomu Vlhová s určitosťou zostane na čele Svetového pohára, lebo pred nedeľou mala náskok 120 bodov pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou Okrem Vlhovej rovnakú chybu urobila a s pretekmi sa predčasne rozlúčila aj Švajčiarka Wendy Holdenerová a po páde musela skončiť aj Rakúšanka Stephanie Venierová. Po odjazdení piatich pretekárok je na čele Talianka Federica Brignoneová